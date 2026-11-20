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Le gardien de Fulham Bernd Leno a réagi aux rumeurs d’un possible transfert au Bayern Munich, alors que le club allemand réfléchit à l’avenir de son poste de gardien. Auteur de prestations remarquées en Premier League, le portier expérimenté s’est également confié sur son avenir et sur la situation actuelle du football allemand.

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Le Bayern voit en Leno un successeur de Neuer

Les dirigeants du Bayern intensifient leurs efforts pour assurer l’avenir du poste de gardien, alors que Neuer devrait prendre sa retraite à l’issue de la saison en cours . Dans cette perspective, Bernd Leno s’impose comme l’une des principales pistes pour renforcer l’effectif à ce poste. Le portier expérimenté serait considéré comme une recrue idéale pour apporter de la concurrence et de la stabilité au groupe.

Si le joueur de 34 ans reste un élément important à Londres, la perspective d’un retour dans son pays semble peser dans la balance. Selon certaines informations, Leno serait prêt à revenir en Allemagne pour des raisons personnelles, notamment pour se rapprocher de sa famille dans la région de Stuttgart. Son contrat actuel avec Fulham court jusqu’en 2027, mais le club de Premier League dispose d’une option pour le prolonger s’il souhaite le conserver à Craven Cottage.

Le gardien réagit aux rumeurs l’envoyant à Munich

Interrogé sur les rumeurs grandissantes d’un éventuel départ vers la capitale bavaroise, Leno a confirmé qu’il suivait la situation de près. Il a toutefois précisé que le leader de Bundesliga ne l’avait pas encore approché officiellement. L’ancien joueur d’Arsenal reste concentré sur ses obligations en Premier League, mais reconnaît avoir récemment envisagé la possibilité de relever un nouveau défi.

« Pour l’instant, c’est très calme ; personne ne m’a contacté », a confié Leno à Sky Germany. « Je sais évidemment ce qui se dit, mais je reste très serein face à tout cela. J’ai encore un contrat ici jusqu’à la fin de la saison, je me sens très bien et j’ai toujours une immense envie de jouer. J’ai l’impression d’être au sommet de ma forme actuellement. Accepter un rôle plus en retrait ou tenter autre chose pourrait peut-être être une expérience enrichissante. »

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Concilier ambition et rôle de doublure

Bien qu’il soit titulaire régulier en Angleterre, Leno se montre remarquablement ouvert à un changement de statut. Il serait prêt à devenir la doublure de Jonas Urbig, dont le profil est également étudié par les dirigeants du Bayern. Il reconnaît le dilemme auquel est confronté un compétiteur de haut niveau qui se sent encore capable d’évoluer au meilleur de ses possibilités dans l’un des championnats les plus exigeants au monde. L’ensemble des conditions d’un éventuel transfert déterminera finalement la suite de sa carrière, alors qu’il réfléchit à son avenir.

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« Parfois, je me dis que ce serait dommage d’être remplaçant ailleurs, parce que je sais que j’ai encore le niveau », a-t-il ajouté. « Il faut que toutes les conditions soient réunies. Nous verrons bien si mon chemin me ramène en Allemagne. »

Le plaisir retrouvé à Fulham

Si l’Allianz Arena représente une perspective séduisante pour tout international allemand, Leno assure ne pas être obsédé par la planification de sa carrière à long terme. L’ancien joueur d’Arsenal a retrouvé un nouvel élan dans l’ouest de Londres, où ses performances ont aidé Fulham à rester compétitif dans l’élite. Il explique se concentrer entièrement sur le présent.

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« Cela peut paraître un peu étrange, mais je n’ai pas vraiment d’objectifs précis. J’ai l’impression de n’avoir jamais pris autant de plaisir à jouer au football qu’aujourd’hui. Je m’amuse beaucoup en ce moment et cela me motive encore davantage. C’est peut-être l’expérience qui fait ça : je vis au jour le jour et j’essaie simplement de donner le meilleur de moi-même chaque jour. Mais je ne me fixe pas d’objectifs du genre : je veux revenir en sélection nationale, je veux gagner la Ligue des champions ou quoi que ce soit d’autre », a-t-il conclu.