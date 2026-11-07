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Le sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, a salué les performances exceptionnelles de Bernardo Silva depuis son arrivée au Real Madrid. Il a souligné l’adaptation sans accroc et la régularité au plus haut niveau du joueur de 31 ans, alors qu’il se prépare à mener le Portugal dans l’ère post-Cristiano Ronaldo.

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Jesus souligne l'impact de Bernardo au Real Madrid

Jorge Jesus, sélectionneur du Portugal, a salué Bernardo Silva après ses performances sensationnelles en Espagne. Lors de la présentation, à la Cité du football, de sa liste de 28 joueurs pour les matches de Ligue des nations contre le Danemark et le pays de Galles, il s'est dit extrêmement fier de la saison que réalise le milieu de terrain en club.

Bernardo s'est imposé comme titulaire régulier au Santiago Bernabéu, confirmant sa réputation de l'un des meilleurs meneurs de jeu d'Europe.

Jesus a souligné que la capacité de Bernardo à briller au plus haut niveau du football européen faisait de lui un atout inestimable pour la sélection.

« Il n'est pas facile d'être titulaire au Real Madrid »

Interrogé sur les performances de Bernardo, Jesus a souligné combien il était difficile de s'imposer comme titulaire indispensable dans la capitale espagnole.

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« Il peut apporter son expérience. Il traverse une bonne période au Real Madrid et il n'est pas facile d'être titulaire dans l'une des meilleures équipes du monde », a déclaré Jesus en conférence de presse.

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« Je n'ai aucun doute sur sa valeur. Outre lui, le Portugal compte des joueurs d'une immense qualité, qui évoluent dans les meilleurs clubs du monde. »

La star du Real Madrid en lice pour le brassard du Portugal

La régularité de Bernardo au plus haut niveau l'a également placé au premier plan du nouveau groupe de leaders du Portugal depuis la retraite internationale de Cristiano Ronaldo.

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Jesus a confirmé que le brassard de capitaine était attribué uniquement en fonction du nombre de sélections, ce qui place Bernardo parmi les candidats pour être capitaine de son pays.

« Ce n'est pas l'entraîneur qui choisit les capitaines. Le choix se fait en fonction du nombre de sélections », a déclaré Jesus. « Actuellement, ils sont cinq et tous ont été mes joueurs dans les clubs que j'ai entraînés : Bernardo Silva, Ruben Dias, Joao Cancelo, Ruben Neves et Bruno Fernandes. »

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Le Portugal se prépare à la fin de la phase de groupes de la Ligue des nations

Le Portugal a déjà décroché sa place en quarts de finale de la Ligue des nations, tout comme l'Espagne, mais Jesus et Bernardo veulent assurer la première place du groupe A4.

Le Portugal recevra le Danemark à Braga le 14 novembre avant de se rendre à Cardiff pour affronter le pays de Galles le 17 novembre.

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Avec Bernardo aux commandes du milieu de terrain, le Portugal entend poursuivre sur sa belle lancée et confirmer ses ambitions sous la direction de Jesus.