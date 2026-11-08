Bernardo Silva salue la domination du Real Madrid, qui prolonge sa série de victoires en écrasant Valence

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Bernardo Silva a salué la solidité défensive du Real Madrid après sa nette victoire 3-0 face à Valence à Mestalla. La star portugaise estime que cette huitième victoire consécutive place le club en excellente position pour viser les titres en Liga et en Ligue des champions cette saison.

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Le Real Madrid signe une victoire convaincante

Silva a joué un rôle majeur dans le succès 3-0 du Real Madrid face à Valence à Mestalla. Le milieu portugais a disputé 84 minutes et livré une excellente prestation au cœur du jeu.

Ce résultat convaincant à l’extérieur marque une huitième victoire consécutive, toutes compétitions confondues, pour le club espagnol. L’équipe de Jose Mourinho occupe actuellement la deuxième place du classement de la Liga avec 30 points, à égalité avec le leader, le FC Barcelone, qui doit disputer son 12e match de la saison contre l’Atletico Madrid.

Silva souligne l’agressivité de Valence

La rencontre n’a pas été sans difficultés pour les visiteurs. Silva a relevé l’engagement physique de leurs adversaires et la permissivité de l’arbitrage, qui a laissé le jeu se dérouler sans trop d’interruptions.

« Un match difficile, dans une atmosphère compliquée, face à une équipe agressive et avec un arbitre qui l’a laissée jouer de façon agressive », a expliqué Silva sur le site officiel du club. « Cela nous a compliqué la tâche. Le but splendide de Fede [Valverde] nous a aidés à contrôler le match. J’ai eu le sentiment que nous avons toujours maîtrisé la rencontre et que nous avons été très bien organisés, en gérant très bien leurs transitions. Les défenseurs ont été très agressifs et ont rapidement récupéré les ballons. Nous sommes très heureux de prendre trois points de plus. »

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« Avec huit victoires consécutives, nous sommes bien mieux placés pour nous battre pour la Liga et figurer parmi les huit premiers en Ligue des champions. Nous sommes très heureux de cette série, mais nous devons maintenant nous concentrer sur le prochain match et continuer sur notre lancée, car l’ambiance dans le vestiaire et au club est très bonne. Nous voulons continuer à gagner, encore et encore. »

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Prolonger la série de victoires

Le Real Madrid compte désormais huit victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Sa dernière rencontre sans victoire remonte au derby madrilène contre l’Atletico, fin septembre. Silva a souligné que cette série est cruciale pour son équipe si elle veut rester dans la course au titre cette saison.

« C’est très important, car les équipes qui défendent le mieux sont toujours en position de gagner des matches et des titres, a-t-il ajouté. Cela nous rapproche des victoires et des titres. »

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Silva attendu en sélection

Les compétitions de clubs s’interrompent désormais pour la trêve internationale. Silva va immédiatement se tourner vers sa sélection et rejoindre ses coéquipiers portugais. Le Portugal se prépare à disputer deux rencontres importantes de Ligue des nations de l’UEFA dans les prochains jours. Il affrontera le Danemark le 14 novembre, avant de terminer cette fenêtre internationale contre le pays de Galles le 17 novembre.