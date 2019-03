Bernardo Silva prolonge à Manchester City !

L'international Portugais, homme de base de Pep Guardiola, a rempilé jusqu'en 2025 avec Manchester City.

Bernardo Silva a signé un nouveau contrat qui le lie à jusqu'en 2025.



Le milieu de terrain portugais a rejoint City en provenance de à l'été 2017 et son ancien contrat expirait en 2022.



Des discussions ont été menées et rapidement conclues ces dernières semaines. Pep Guardiola a récemment fait l'éloge du jeune homme de 24 ans, indiquant qu'il était tout simplement son joueur le plus important dans l'effectif cette saison.



L'extension de contrat de trois ans apportera également à Bernardo une augmentation de son précédent salaire de 120 000 £ par semaine.



"Bernardo Silva a signé un nouveau contrat avec Manchester City, le liant au club jusqu'à l'été 2025", a confirmé le club sur son site officiel.



S'adressant à ManCity.com, Bernardo a fait part de ses ambitions avec le club mancunien.



"C’est un honneur de prolonger mon contrat avec Manchester City", a déclaré Bernardo. "Ce club offre tout ce dont un joueur a besoin pour réaliser ses ambitions et je ne veux être nulle part ailleurs".



"Dès que j’ai entendu dire que City voulait que je reste plus longtemps, ma décision a été prise. J'adore le club, le manager, les joueurs et les fans".



“Le style de football que nous jouons ici m'excite et je suis déterminé à remporter plus de trophées. City me donne la meilleure chance de le faire."



Le directeur du football, Txiki Begiristain, a ajouté : "Bernardo est un talent exceptionnel. Il a donc été facile de lui proposer un nouveau contrat et de veiller à ce qu'il passe les meilleures années de sa carrière avec nous".



"C’est le dernier exemple de notre engagement à former une jeune équipe de joueurs de classe mondiale".



"Nous construisons une équipe qui sera un socle pour un succès durable. Bernardo s'inscrit parfaitement dans notre plan".



"Son rythme de travail, son professionnalisme et sa qualité technique nous ont impressionnés et les axes de progression sont nombreux".



"Sous la direction de Pep et du personnel en coulisse que nous avons ici, nous espérons le voir devenir l’un des meilleurs joueurs du monde au cours des prochaines années".



Bernardo a disputé 93 matchs à ce jour avec Manchester City, inscrivant 18 buts.