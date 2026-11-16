Bernardo Silva prend la parole après avoir quitté la sélection portugaise, sur fond de controverse autour de son état physique au Real Madrid

Partager Suivez GOAL sur Google

Bernardo Silva s’est exprimé sur son départ anticipé du rassemblement du Portugal après une évaluation médicale qui l’a déclaré inapte à disputer le prochain match de Ligue des nations contre le pays de Galles. Malgré l’avis du staff de la sélection, des informations venues d’Espagne suggèrent que le milieu offensif pourrait rejouer en club bien plus tôt que prévu.

Publicité

Des questions sur l’état physique de Silva à son retour à Madrid

Le capitaine du Portugal, Silva, a publié un message de soutien à ses coéquipiers sur les réseaux sociaux après avoir été officiellement autorisé à quitter la sélection. Le joueur du Real Madrid a été déclaré forfait pour le dernier match de groupe de Ligue des nations, mardi contre le pays de Galles à Cardiff, à la suite d’une évaluation médicale. Son départ a immédiatement suscité le débat, car le département de la santé et de la performance de la FPF a estimé que le milieu de terrain n’était pas physiquement apte à poursuivre le déplacement avec le groupe.

Si le staff de la sélection a privilégié la prudence après la récente lourde défaite contre le Danemark, les médecins de la capitale espagnole semblent plus optimistes quant au délai de rétablissement du joueur. Les indications actuelles suggèrent que l’ancien joueur de Manchester City pourrait être disponible lorsque le Real Madrid affrontera le Celta Vigo en Liga ce week-end. Cet écart entre l’évaluation de la sélection et les conclusions du club suscite des interrogations, alors que le Portugal prépare un match décisif pour s’assurer la première place du groupe A4. Silva avait été l’une des rares satisfactions d’une semaine difficile pour le Portugal, inscrivant le seul but de son équipe lors de la défaite 4-1 à Braga avant d’être renvoyé chez luiز

Un message sur les réseaux sociaux pour le Portugal

Malgré la controverse naissante autour de sa disponibilité pour son club, Silva a tenu à encourager ses compatriotes en sélection. Il a publié un message bref mais clair sur son compte Instagram officiel pour leur montrer que, malgré son absence, il restait à leurs côtés. « Le Portugal a tout notre soutien avant le match de demain. Espérons que les garçons feront le nécessaire pour décrocher cette première place si importante dans le groupe ! », a écrit le joueur de 32 ans à ses abonnés, souhaitant ainsi bonne chance à ses coéquipiers dans leur quête de la première place du classement.

Ce message intervient alors que le groupe portugais traverse une petite crise touchant plusieurs de ses cadres et titulaires habituels. Le départ de Silva s’ajoute aux absences de Ruben Dias et Joao Palhinha, tous deux suspendus. L’entraîneur sera donc privé de trois de ses joueurs les plus expérimentés pour le déplacement au Cardiff City Stadium.

Publicité Publicité

Un casse-tête pour Jorge Jesus

Getty Images

Parmi ces trois absences, celle de Silva est sans doute la plus préjudiciable pour Jorge Jesus : le milieu offensif apporte de la créativité à un entrejeu qui a paru désorganisé lors de la récente trêve internationale. Privé de son capitaine, Jesus doit désormais trouver le moyen de préserver les trois points d’avance de son équipe sur le Danemark, deuxième. Le Portugal reste bien placé avec 12 points, mais l’impact psychologique de la lourde défaite 4-1 lors de sa dernière sortie demeure un obstacle. L’entraîneur a appelé à l’unité et à la résilience, rappelant aux 24 joueurs encore présents dans le groupe que leur travail acharné cette saison ne devait pas être éclipsé par un seul mauvais résultat.

Le département médical du Portugal a maintenu sa décision de laisser partir le joueur, précisant qu’une évaluation clinique l’avait jugé inapte à supporter l’intensité du match contre le pays de Galles. Pendant que l’équipe effectuait ses derniers préparatifs sur le lieu de la rencontre, à Cardiff, le staff technique travaillait à une nouvelle organisation en défense et au milieu de terrain pour compenser l’absence des trois joueurs.