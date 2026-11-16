Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Publicité
FBL-EUR-NATIONS-POR-PRESSERGetty Images
Mohamed Saeed
Traduit par

Bernardo Silva prend la parole après avoir quitté la sélection portugaise, sur fond de controverse autour de son état physique au Real Madrid

Suivez GOAL sur Google

Bernardo Silva s’est exprimé sur son départ anticipé du rassemblement du Portugal après une évaluation médicale qui l’a déclaré inapte à disputer le prochain match de Ligue des nations contre le pays de Galles. Malgré l’avis du staff de la sélection, des informations venues d’Espagne suggèrent que le milieu offensif pourrait rejouer en club bien plus tôt que prévu.

Publicité

Des questions sur l’état physique de Silva à son retour à Madrid

Le capitaine du Portugal, Silva, a publié un message de soutien à ses coéquipiers sur les réseaux sociaux après avoir été officiellement autorisé à quitter la sélection. Le joueur du Real Madrid a été déclaré forfait pour le dernier match de groupe de Ligue des nations, mardi contre le pays de Galles à Cardiff, à la suite d’une évaluation médicale. Son départ a immédiatement suscité le débat, car le département de la santé et de la performance de la FPF a estimé que le milieu de terrain n’était pas physiquement apte à poursuivre le déplacement avec le groupe.

Si le staff de la sélection a privilégié la prudence après la récente lourde défaite contre le Danemark, les médecins de la capitale espagnole semblent plus optimistes quant au délai de rétablissement du joueur. Les indications actuelles suggèrent que l’ancien joueur de Manchester City pourrait être disponible lorsque le Real Madrid affrontera le Celta Vigo en Liga ce week-end. Cet écart entre l’évaluation de la sélection et les conclusions du club suscite des interrogations, alors que le Portugal prépare un match décisif pour s’assurer la première place du groupe A4. Silva avait été l’une des rares satisfactions d’une semaine difficile pour le Portugal, inscrivant le seul but de son équipe lors de la défaite 4-1 à Braga avant d’être renvoyé chez luiز

Un message sur les réseaux sociaux pour le Portugal

Malgré la controverse naissante autour de sa disponibilité pour son club, Silva a tenu à encourager ses compatriotes en sélection. Il a publié un message bref mais clair sur son compte Instagram officiel pour leur montrer que, malgré son absence, il restait à leurs côtés. « Le Portugal a tout notre soutien avant le match de demain. Espérons que les garçons feront le nécessaire pour décrocher cette première place si importante dans le groupe ! », a écrit le joueur de 32 ans à ses abonnés, souhaitant ainsi bonne chance à ses coéquipiers dans leur quête de la première place du classement.

Ce message intervient alors que le groupe portugais traverse une petite crise touchant plusieurs de ses cadres et titulaires habituels. Le départ de Silva s’ajoute aux absences de Ruben Dias et Joao Palhinha, tous deux suspendus. L’entraîneur sera donc privé de trois de ses joueurs les plus expérimentés pour le déplacement au Cardiff City Stadium.

Publicité
Publicité

Un casse-tête pour Jorge Jesus

FBL-EUR-NATIONS-POR-DENGetty Images

Parmi ces trois absences, celle de Silva est sans doute la plus préjudiciable pour Jorge Jesus : le milieu offensif apporte de la créativité à un entrejeu qui a paru désorganisé lors de la récente trêve internationale. Privé de son capitaine, Jesus doit désormais trouver le moyen de préserver les trois points d’avance de son équipe sur le Danemark, deuxième. Le Portugal reste bien placé avec 12 points, mais l’impact psychologique de la lourde défaite 4-1 lors de sa dernière sortie demeure un obstacle. L’entraîneur a appelé à l’unité et à la résilience, rappelant aux 24 joueurs encore présents dans le groupe que leur travail acharné cette saison ne devait pas être éclipsé par un seul mauvais résultat.

Le département médical du Portugal a maintenu sa décision de laisser partir le joueur, précisant qu’une évaluation clinique l’avait jugé inapte à supporter l’intensité du match contre le pays de Galles. Pendant que l’équipe effectuait ses derniers préparatifs sur le lieu de la rencontre, à Cardiff, le staff technique travaillait à une nouvelle organisation en défense et au milieu de terrain pour compenser l’absence des trois joueurs.

Écrit parMohamed Saeed

Correspondant football pour la région MENA et l’Europe

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

« Merci au naïf Ceferin… les ambitions du plus grand ennemi de la Ligue Roshn offrent à l’Arabie Saoudite une victoire écrasante gratuitement ! »

Voir le profil de l'auteur