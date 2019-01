Bernardo Silva optimiste quant aux chances de titre de Manchester City

Le Portugais estime que les Citizens ont des chances de remporter la Premier League et est heureux d'être en lice dans quatre compétitions.

La victoire contre Liverpool a totalement relancé Manchester City en Premier League. Ce lundi, les Citizens n'ont laissé aucune chance à Wolverhampton en clôture de la 22ème journée du championnat d'Angleterre et se sont tranquillement imposés. Les hommes de Pep Guardiola restent ainsi toujours à quatre points des Reds qui n'ont plus le droit au moindre faux pas pour ne pas voir Manchester City revenir à porter de fusil.

Qui plus est, les Citizens ont quasiment enfin leur effectif au grand complet. Manchester City a notamment récupéré Kevin De Bruyne, longtemps blessé cette saison, et peut donc compter sur tous ses meilleurs joueurs au meilleur moment de la saison puisque le sprint final arrive à grands pas. Même si les Citizens ont du retard sur Liverpool en Premier League, Bernardo Silva préfère positiver et pense que son équipe a de grandes chances de remporter le titre.

Silva heureux de pouvoir compter sur tout le monde

"C'est comme si nous avions toute l'équipe, ce qui est important parce que nous en avons besoin de tout le monde. C’est bon enfin de revenir ensemble et bien sûr jusqu’à présent, jusqu’à ce moment de la saison, nous avons eu tant de joueurs blessés. Nous n'avons jamais joué avec toute l'équipe, donc avoir presque toute l'équipe disponible est fantastique pour nous et c'est très bien d'essayer de participer à toutes les compétitions", a analysé l'international portugais.

"Je pense que c'est un bon signe pour nous que nous sommes toujours dans toutes les compétitions, c'est ce que nous essayons de faire et que les grandes équipes tentent de faire. Nous allons continuer dans cette voie, nous avons une bonne équipe, nous allons essayer de faire fonctionner les choses, sachant que ce n'est pas facile", a ajouté le milieu de terrain des Citizens.

"Nous jouons dans quatre compétitions, contre de bons adversaires. Je ne pense pas que ce soit vraiment important d'atteindre nos objectifs, car lorsque vous jouez dans un club comme Manchester City, saison après saison, vous vous habituez à jouer à de nombreux matches. Tous ces matches qui se jouent à un niveau élevé pendant plusieurs années, les joueurs sont habitués à cela", a conclu Bernardo Silva.