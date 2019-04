Bernardo Silva : "La clé du football, c'est la tête"

Le milieu de terrain de Manchester City a dévoilé sa conception du football et considère que la passe est tout aussi important que le dribble.

Absent lors du quart de finale aller de , Bernardo Silva a cruellement manqué à . L'international portugais est essentiel cette saison dans le dispositif de Pep Guardiola. L'Espagnol l'ayant encensé à plusieurs reprises lors de l'exercice actuel pour son impact dans le jeu des Citizens. Avant le quart de finale retour de C1 contre , qu'il devrait jouer, Bernardo Silva a accordé une interview à El Pais, dans laquelle il a évoqué sa conception du football.

"Bien sûr, pour jouer, il faut être physiquement bon! Mais il y a des caractéristiques qui dépendent des positions. Il y a des positions, comme en défense centrale, où vous avez besoin de plus de taille; et sur les côtés, il faut être rapide. Le plus important dans le football c'est la tête, les décisions prises par le joueur. Comprendre à quel moment et où il fait donner le ballon, avec quelle puissance, quel effet. C'est la grande différence entre les grands joueurs et les autres", a analysé le joueur de Manchester City.

L'article continue ci-dessous

"Important de marquer à l'extérieur en C1"

Entre le dribble et la passe, le Portugais ne peut pas trancher : "Le mieux pour créer une différence, la passe ou le dribble ? C'est un peu des deux. La passe est la chose la plus importante dans le football, car c’est ce qui fait tourner la balle et déplace les rivaux pour que vous puissiez trouver les trous. Mais le dribble vous aide à rester calme, à sentir que lorsque le ballon est dans vos pieds, les défenseurs ne vous l'enlèveront pas. C'est important. J'aime beaucoup jouer au ballon. Le dribble est une partie importante de mon jeu".

"J'aime rentrer à l'intérieur parce que je laisse plus d'angle à la jambe gauche. C'est là que je me sens le plus à l'aise. Mais vous devez varier un peu car sinon les défenseurs comprennent plus facilement ce que vous allez faire et anticiper. Le premier devoir dans toutes les positions est de bouger. Si vous courez et donnez tout sur le terrain, alors avec votre qualité, votre technique ou votre puissance, vous pouvez être décisif avec le ballon. Mais ce déséquilibre ne peut être que la conséquence de nombreux mouvements antérieurs", a ajouté le Citizen.



Bernardo Silva est revenu sur la défaite contre Tottenham : "Maintenant que nous avons perdu le match aller 1-0, il n’ya qu’une façon de faire face. Il est toujours important de marquer à l'extérieur en C1 car cela vous rassure, mais nous ne l'avons pas fait. Il faut donc y aller fort en faisant un pressing très haut et en marquant des buts. Parce que nous savons que si Tottenham en marque un, nous devons en marquer trois. Nous devons jouer comme nous le faisons toujours: calmement et vers l'avant".