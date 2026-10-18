L'arbitre Ricardo de Burgos Bengoetxea a confirmé dans son rapport que le milieu de terrain uruguayen Facundo Bernal avait porté deux coups de tête à l'ailier du Barça, Lamine Yamal, lors du match entre les deux équipes au stade de La Cartuja, juste après le deuxième but du Betis signé Abdessamad Ezzalzouli.

Le Barça a poursuivi sa belle série en décrochant une neuvième victoire en Liga, après son succès face au Real Betis (5-2) samedi, conservant ainsi un parcours parfait.

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Après le but de la star marocaine Abdessamad Ezzalzouli, qui ramenait le Betis à 3-2, Facundo Bernal a perdu son sang-froid et s'en est pris à Yamal, ce qui lui a valu un carton rouge direct.

L'incident a débuté lorsque le gardien du Betis, Álvaro Valles, a tenté de relever Fermín López de manière brutale, alors que le joueur du Barça était au sol, souffrant après un duel sur le ballon.

Yamal est intervenu pour défendre son coéquipier, mais Bernal l'a saisi au cou et lui a porté deux coups de tête au visage, poussant l'arbitre à l'expulser.

Le rapport de l'arbitre

Le rapport arbitral indique : « À la 54e minute, le joueur numéro 6, Facundo Bernal Cruz, a été expulsé pour le motif suivant : lors d'une altercation, le joueur a saisi un adversaire par le cou et lui a porté deux coups de tête consécutifs au visage, alors que le ballon n'était pas en jeu. »

L'arbitre a ajouté que le joueur adverse n'avait pas eu besoin d'assistance médicale et avait pu poursuivre la rencontre. Selon l'article 103 du règlement disciplinaire, les agressions commises lorsque le ballon est hors du jeu peuvent être sanctionnées d'une suspension de 4 à 12 matches, rapporte le quotidien« Sport » catalan.

Après le match, le joueur du Real Betis s'est excusé auprès de ses coéquipiers et des supporters du club : « Je veux m'excuser auprès de mes coéquipiers et des supporters du Real Betis, parce que j'ai laissé l'équipe à dix aujourd'hui. Je n'ai pas l'habitude de réagir de cette façon, j'aurais dû me contrôler sur cette action. J'assume ma responsabilité et cela ne se reproduira pas. »

La sanction du milieu de terrain devrait atteindre au moins 4 matches, tandis que l'on saura plus tard si l'entraîneur chilien Manuel Pellegrini s'expose à une sanction disciplinaire pour ses déclarations relatives au but refusé à Lo Celso en première période et à l'expulsion de Bernal en seconde.

En conférence de presse après la rencontre, Pellegrini a déclaré : « Ce sont des décisions incompréhensibles, je n'ai pas pu les comprendre. Un but a été annulé pour une main que Cucho n'a pas commise volontairement, le ballon ayant heurté son bras. Il y a aussi eu une poussée et une provocation de Lamine Yamal (sur l'action de l'expulsion de Bernal). Ce sont des décisions qui ont eu un impact très important. »



