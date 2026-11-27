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Le Néerlandais Steven Bergwijn, ailier de l'Ittihad, a mené l'attaque de son équipe lors du match face à Neom en Roshn Saudi League, après s'être remis de la blessure dont il a souffert récemment.

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L'Ittihad reçoit Neom ce vendredi au stade de la Cité sportive Prince-Abdallah-Al-Fayçal, à Djeddah, pour le compte de la 13e journée de la Roshn Saudi League.

L'Allemand Jens Fissing, entraîneur de l'Ittihad, a dévoilé la composition officielle pour cette rencontre, qui comprend Bergwijn, remis de la blessure subie lors du match précédent.

L'ailier néerlandais avait été titularisé lors de la victoire 2-0 contre les Ouzbeks de Pakhtakor, lundi dernier, lors de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'AFC Élite.

L'ancien joueur de Tottenham Hotspur avait quitté la pelouse à la 84e minute en raison d'une contusion à la jambe, ce qui avait fait naître des doutes sur sa participation face à Neom.

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Mais Bergwijn a repris l'entraînement collectif avec l'Ittihad hier jeudi, se rendant ainsi disponible pour le match contre Neom, et son entraîneur allemand Jens Fissing l'a aligné d'entrée.

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Fissing a également décidé de titulariser l'attaquant nigérian George Ilenikhena aux dépens du Marocain Youssef En-Nesyri, tandis que Marwan Al-Sahafi complète le trio offensif.

Ce trio sera soutenu par le milieu algérien Houssem Aouar, qui évoluera dans un milieu à trois aux côtés du Sénégalais Dion Lopy et de Mokhtar Ali.

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En défense, le latéral gauche Fares Abdi vivra un match chargé d'émotion : ce sera la première fois qu'il affrontera son ancien club, Neom, qu'il a quitté pour l'Ittihad lors du dernier mercato estival.

Muhannad Al-Shanqeeti occupera le poste de latéral droit, avec Saad Al-Mousa et le Portugais Danilo Pereira en défense centrale, devant le gardien serbe Predrag Rajković.

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La composition de l'Ittihad :

Gardien : Predrag Rajković

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Défense : Muhannad Al-Shanqeeti, Danilo Pereira, Saad Al-Mousa, Fares Abdi

Milieu : Mokhtar Ali, Dion Lopy, Houssem Aouar

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Attaque : Marwan Al-Sahafi, George Ilenikhena, Steven Bergwijn

L'Ittihad compte profiter de l'avantage du terrain et du soutien de son public pour décrocher une nouvelle victoire et rester dans la course aux premières places du classement.

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L'Ittihad aborde la rencontre à la cinquième place du classement de la Roshn Saudi League avec 24 points, fruit de 7 victoires, 3 nuls et une seule défaite, concédée face au rival historique, Al-Hilal.

L'Ittihad accuse 7 points de retard sur Al-Qadsiah, leader avec 31 points, mais le club de l'Est a disputé deux matchs de plus.

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En cas de victoire contre Neom, l'Ittihad intégrera provisoirement le top 4, en attendant le match que son voisin et rival historique Al-Ahli disputera face à Al-Taawoun, demain samedi, au stade Al-Inma de Djeddah, en clôture de la 13e journée de la Roshn Saudi League.

De son côté, Neom occupe la sixième place avec 22 points, fruit de 7 victoires et d'un seul nul, pour 4 défaites.