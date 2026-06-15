Berghuis : « J'ai été le premier à recommander Farioli à la direction de l'Ajax. Mais en début de saison, je leur ai dit que... »

Steven Berghuis s’est confié sans détour à la NOS au sujet de la saison décevante de l’Ajax. L’attaquant, qui intervient comme analyste lors de la retransmission de la Coupe du monde, reconnaît que les Amstellodamois n’ont qu’à s’en prendre à eux-mêmes si la saison s’est soldée par une cinquième place dans l’Eredivisie VriendenLoterij.

L’international néerlandais a senti dès les premières journées que quelque chose ne tournait pas rond au sein du club. Les Ajacides ont successivement été dirigés par John Heitinga, puis par Fred Grim, avant de terminer la saison sous les ordres d’Oscar García. Pour le vétéran, cette valse des entraîneurs constituait un signal clair de malaise structurel.

« Ce n’était pas une situation agréable, évidemment. Nous ne pouvons nous en prendre qu’à nous-mêmes. Nous n’étions tout simplement pas assez bons », analyse Berghuis. « Quand on passe par trois entraîneurs en une saison, c’est le signe clair que quelque chose ne fonctionne pas. Et ça, ça nous a pénalisés. »

Le milieu offensif pointe également du doigt la composition de l’effectif : « À chaque fois que l’adversaire élevait le niveau de pression, on craquait. Il faut tirer les enseignements de cette douleur et regarder vers l’avant. »

Interrogé sur la profondeur de l’effectif ajacide, Berghuis estime que le club possède bel et bien des joueurs de niveau, mais souligne des lacunes évidentes, notamment à des postes clés au milieu de terrain.

« Je pense que nous avons ces joueurs, mais il nous manque plusieurs éléments à des postes clés. Je pense notamment au poste de numéro 6, pour succéder à Jordan Henderson. De plus, il nous manque une ligne de jeu claire, comme celle que nous avions sous Francesco Farioli et Erik ten Hag. »

Berghuis avait déjà fait parler de lui cette saison après ses déclarations critiques suite à une défaite contre le FC Twente. L’international a depuis précisé que ces propos n’étaient pas impulsifs, mais exprimaient une frustration légitime face aux problèmes structurels de l’équipe.

« En tant que joueurs, on donne tout, mais on bute sur un problème : le collectif ne prend pas. On s’attarde souvent sur les individus, alors que tout tient à la façon dont les profils s’emboîtent. Un joueur peut paraître totalement différent selon les partenaires qui l’entourent. »

L’expérimenté Ajacide confirme d’ailleurs qu’il a rapidement échangé avec l’ex-directeur technique Alex Kroes et le directeur du football Marijn Beuker pour partager son enthousiasme concernant Farioli tout en exprimant ses réserves sur la trajectoire du club.

« Je suis aussi le premier à être allé voir Alex Kroes et Marijn Beuker au bout de trois semaines pour leur dire : “Farioli, c’est génial, vraiment génial.” Mais si ça ne va pas, j’ai aussi le droit de le dire. Nous avions déjà exprimé nos doutes dès le début de la saison. Ils ont pris ce chemin et je pense qu’ils ont maintenant reconnu que ce n’était pas le bon. »