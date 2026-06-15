Steven Berghuis a accordé un entretien franc à la NOS pour dresser le bilan de la saison décevante de l’Ajax. L’attaquant, actuellement consultant pour la Coupe du monde, affirme que les Amstellodamois sont les seuls responsables de leur classement final, une 5e place en Eredivisie VriendenLoterij.

L’international néerlandais a perçu très tôt des signaux d’alarme : l’AJ a successivement été dirigée par John Heitinga, puis par Fred Grim, avant de terminer la saison sous les ordres d’Oscar García. Pour le vétéran, cette instabilité sur le banc est un symptôme évident des dysfonctionnements internes.

« Ce n’était pas agréable, bien sûr. Nous ne pouvons nous en prendre qu’à nous-mêmes. Ce n’était tout simplement pas assez bon », analyse Berghuis. « Quand on a trois entraîneurs en un an, c’est déjà le signe que ça ne s’est pas bien passé. Ça nous a beaucoup pénalisés. »

Le milieu offensif pointe également du doigt la composition de l’effectif : « À chaque fois que l’adversaire se montrait un peu plus fort, on voyait que ça coinçait. Il faut tirer les enseignements de cette saison, c’est douloureux, mais il n’y a pas d’autre choix. »

Interrogé sur la profondeur de l’effectif ajacide, Berghuis estime que le club possède bel et bien des joueurs de niveau, mais souligne des lacunes évidentes, notamment à des postes clés au milieu de terrain.

« Je pense que nous avons ces joueurs, mais il nous manque aussi plusieurs éléments à des postes clés. Je pense notamment au poste de numéro 6, pour succéder à Jordan Henderson. De plus, il nous manque une ligne de jeu claire, comme celle que nous avions sous Francesco Farioli et Erik ten Hag. »

Berghuis, déjà auteur de remarques tranchées après la défaite contre le FC Twente, a tenu à préciser que ses propos n’étaient pas impulsifs, mais exprimaient une frustration légitime face aux problèmes structurels de l’équipe.

« En tant que joueurs, on donne tout, mais on bute sur un problème : le collectif ne prend pas. On s’attarde souvent sur les individus, alors que tout tient à la façon dont les qualités s’articulent. Un joueur peut paraître totalement différent selon les partenaires qui l’entourent. »

Dès les premières semaines, il a d’ailleurs exprimé son enthousiasme pour le choix de Farioli lors d’un entretien avec l’ex-directeur technique Alex Kroes et le directeur du football Marijn Beuker, tout en partageant ses réserves sur la trajectoire du club.

« Je suis aussi le premier à être allé voir Alex Kroes et Marijn Beuker au bout de trois semaines pour leur dire : “Farioli, c’est génial, vraiment génial.” Mais si ça ne va pas, j’ai aussi le droit de le dire. Nous avions déjà exprimé nos doutes dès le début de la saison. Ils ont pris ce chemin et je pense qu’ils ont maintenant reconnu que ce n’était pas le bon. »