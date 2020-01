Berbatov : "Les fans de Manchester accuelleraient Tevez à bras ouverts"

L'ancien attaquant bulgare pense que le retour de Tevez à Old Trafford serait une très bonne nouvelle. Il n'aurait pas d'hostilité à son encontre.

Carlos Tevez est annoncé actuellement comme possible future transfuge de . A 35 ans, et dix ans après l'avoir quitté, l'Apache ferait partie des cibles du club anglais pour la fin de mercato hivernal. Une nouvelle qui a fait beaucoup jaser auprès des fans mancuniens. L'Argentin ne jouissant pas d'une belle cote chez ces derniers en raison de son passif de Citizen.

Vu qu'il a quitté les Red Devils pour les rivaux régionaux, le risque qu'il soit rejeté à Old Trafford parait réel. Pourtant ce n'est pas ce que pense Dimitar Berbatov, son ancien coéquipier. "Il y a eu des bruits liant Carlos Tevez à United en prêt, moi je dis pourquoi pas!! Quand vous avez ces offres de prêt, il est bon d'avoir quelqu'un qui connaît l'endroit, connaît la situation du club et des fans", a expliqué l'ancien goleador Bulgare à Betfair.

"Bien sûr, il est allé à City, mais je suis sûr que les fans l'accueilleront de nouveau chaleureusement, a-t-il poursuivi. S'il y a une part de vérité dans l'histoire, c'est quelque chose qui doit être soigneusement réfléchi, les avantages et les inconvénients doivent être pesés. Mais s'il n'y a pas d'autre option, ce pourrait être la bonne."

MU est dans le dur et aurait besoin d'un leader en plus d'un finisseur en ce moment. Tevez pourrait-il remplir ce rôle ? La réponse de Berbatov : "Dans le vestiaire, il était calme, un peu comme moi, mais ce n'est pas toujours important. Nous avons tous vu à quoi il ressemblait sur le terrain, il courrait comme un fou, se battait pour son équipe, marquait des buts et il ne donnerait jamais jusqu'au coup de sifflet final et on pourrait dire que c'est ce dont United a besoin maintenant."