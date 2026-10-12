Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Berardi SassuoloGetty Images
Traduit par

Berardi, un carton jaune ajouté contre l’AC Milan : le carton n’a pas été vu à la télévision, que s’est-il passé ?

Sassuolo

Un carton jaune a posteriori pour Domenico Berardi, qui, hier, juste après le match, ne figurait pas parmi les joueurs avertis lors de Sassuolo-AC Milan.


CARTON JAUNE : Le capitaine de Sassuolo a été averti à la 64e minute du match, juste après le but inscrit par Adrien Rabiot. Le carton jaune figure sur le site officiel de la Lega Serie A. Il n’a pas été vu à la télévision, car il n’a pas été montré à l’écran après le but de l’AC Milan. Mais l’arbitre l’a bien sorti et Berardi figure donc parmi les joueurs avertis lors de la rencontre.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google