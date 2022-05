Benzema vs Ronaldo : qui a marqué le plus de buts en club depuis que la superstar de Man United a quitté le Real Madrid en 2018 ?

Karim Benzema et Cristiano Ronaldo étaient autrefois coéquipiers au Real Madrid, et la superstar portugaise a jeté une ombre considérable sur son collègue français à Santiago Bernabeu alors qu'il entreprenait de réécrire les livres d'histoire. Le quintuple Ballon d'Or a quitté l'Espagne pour la Juventus en 2018, permettant à un autre attaquant confirmé de s'imposer chez les Blancos et de démontrer qu'il peut être la star de l'équipe.

Cristiano Ronaldo est resté un buteur très prolifique lors de son passage en Italie avec la Juventus et lors de son retour en Angleterre avec Manchester United, mais a-t-il été capable de suivre le rythme d'un Karim Benzema rajeuni au somme de sa forme au cours des quatre dernières années ? GOAL se penche sur la question...

Benzema vs Ronaldo : qui a marqué le plus de buts depuis 2018 ?

Au cours de neuf années mémorables à Madrid, Ronaldo a inscrit 450 buts en 438 apparitions toutes compétitions confondues, permettant aux Merengue de remporter deux titres de Liga et quatre Ligues des champions. Au cours de la même période, Benzema, qui a également été acquis lors de l'extraordinaire transfert de l'été 2009, a trouvé la cible à 192 reprises en 412 apparitions.

L'attaquant français a franchi la barre des 20 buts lors de six saisons successives, avec son meilleur rendement qui était de 32 buts en 2011-2012, mais il s'est toujours fait éclipser par Cristiano Ronaldo, qui n'est descendu qu'une seule fois sous la barre des 40 buts pendant son séjour au Real et a atteint 61 réalisations en 2014-2015. Après avoir choisi de quitter le Real Madrid, Ronaldo a emmené son talent considérable en Italie et est redevenu un centurion à la Juventus.

Ronaldo a inscrit 101 buts en 134 matchs pour les Bianconeri, et 24 autres réalisations ont été enregistrées depuis son retour à Manchester United pour son second passage chez les Red Devils à l'été 2021. Au total, le meilleur buteur de l'histoire du football international masculin - tout en étant également détenteur du record au Real et en Ligue des champions - a trouvé la cible 125 fois depuis qu'il a posé ses valises hors d'Espagne, soit un taux de 0,72 par match. L'absence de Ronaldo à Bernabéu a notamment permis à Benzema de s'épanouir et à l'international français d'élever son jeu à un niveau encore plus élevé.

Il a 34 ans, mais il a établi des records personnels lors de la campagne 2021-22 après être devenu un habitué au-delà de la barre des 30 buts. Karim Benzema, qui a fait son retour avec l'équipe de France en 2021, a marqué 44 buts pour le Real cette saison seulement et en a 131 à son actif depuis que Ronaldo a fait ses adieux aux Blancos, à raison de 0,69 par match.

Les buts de Benzema depuis 2018

Saison Liga Coupe C1 Autre Total 2018-19 21 4 4 1 30 2019-20 21 1 5 0 27 2020-21 23 0 6 1 30 2021-22 27 0 15 2 44 Total 92 5 30 4 131

Les buts de Ronaldo depuis 2018

Saison Serie A Premier League Coupe C1 Autre Total 2018-19 21 0 6 1 28 2019-20 31 2 4 0 37 2020-21 29 2 4 1 36 2021-22 18 0 6 0 24 Total 99 4 20 2 125

Statistiques correctes au moment de la rédaction le 16/05/2022

Benzema vs Ronaldo : qui a remporté le plus de trophées depuis 2018 ?

S'il n'y a pas une grande différence entre les statistiques de Ronaldo et Benzema, il est intéressant de noter où leurs buts les ont mené. Les deux hommes sont censés devenir des figures de proue pour leurs clubs respectifs, leur présence devant permettre de remporter des trophées importants. Cristiano Ronaldo a marqué plus de buts en championnat que Benzema depuis qu'il a quitté le Real (99 contre 92), mais le redoutable Français a l'avantage en Ligue des champions (30 contre 20).

Les deux joueurs ont remporté des titres nationaux depuis qu'ils se sont séparés, la Juve ayant remporté deux couronnes de Serie A avec le Portugais au sein de leur effectif tandis que Madrid a connu une domination nationale en 2019-20. Les Merengue ont également remporté la Supercoupe d'Espagne à deux reprises depuis 2018, tandis que Ronaldo a connu un succès en Coupe d'Italie et deux victoires en Supercoupe d'Italie lors de son passage à Turin.

Les trophées de Benzema depuis 2018

Competition Année(s) victoire La Liga 2019-20, 2021-22 Supercoupe d'Espagne 2019-20, 2021-22 FIFA Coupe du monde des clubs 2018

Les trophées de Ronaldo depuis 2018

Competition Année(s) victoire Serie A 2018-19, 2019-20 Coupe d'Italie 2020-21 Supercoupe d'Italie 2018, 2020

Statistiques correctes au moment de la rédaction le 16/05/2022