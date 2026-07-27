Benzema réagit à une possible nomination de Zidane à la tête de la France avec des mots empreints d'émotion

Karim Benzema, la star d'Al-Hilal, a commenté l'imminence de la nomination de Zinedine Zidane à la tête de l'équipe de France, en remplacement de Didier Deschamps.

La Fédération française devrait officialiser la nomination de Zinedine Zidane demain mardi, lors d'une conférence de presse au siège de la Fédération.

Dans un entretien accordé au site « Konbini », dans le cadre de la séquence « Rester ou partir », Karim Benzema a été interrogé sur plusieurs événements d'actualité, dont la nomination de Zinedine Zidane comme sélectionneur de l'équipe de France.

Comme on pouvait s'y attendre, l'ancien international français a exprimé son plein soutien à son ancien entraîneur au Real Madrid, appuyant clairement l'idée. Karim, qui semblait particulièrement enthousiaste à l'idée que Zidane prenne les commandes de l'équipe de France, a déclaré : « C'est une légende, il est comme un grand frère pour moi. Est-ce que je suis heureux qu'il prenne les rênes de l'équipe de France ? Je ne sais pas si c'est lui, mais si c'est lui, alors je suis très heureux. »

Reste à savoir si Karim Benzema fera son retour en équipe de France, malgré ses 38 ans, dans le cas où Zidane prendrait la tête de l'équipe.

Et si son niveau demeure élevé, la question de son retour dépendra forcément de l'évaluation de Zidane et de la concurrence actuelle pour les postes offensifs, avec la présence de joueurs comme Kylian Mbappé, Michael Olise et Ousmane Dembélé. Le sélectionneur devra alors décider s'il ouvrira la porte à un nouveau chapitre pour son ancienne star du Real Madrid.