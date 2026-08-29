Karim Benzema, l'attaquant d'Al-Hilal et ancien joueur du Real Madrid, a adressé un message de soutien et de solidarité au peuple algérien, dans le contexte des vastes incendies qui ont ravagé ces derniers jours plusieurs régions, en particulier la Kabylie et l'est du pays, faisant des morts, des blessés et de lourdes pertes forestières.

Benzema a écrit, via ses comptes sur les réseaux sociaux : « Toutes mes pensées vont aux victimes des incendies qui ravagent l'Algérie, à leurs familles, aux blessés et à toutes celles et ceux qui traversent cette épreuve », exprimant sa solidarité avec les personnes touchées par la catastrophe.

L'attaquant français a également salué les efforts des équipes de pompiers et de secours, déclarant : « Tout mon courage aux pompiers, aux secouristes et à tous ceux qui se sont mobilisés pour venir en aide à l'Algérie. Tout mon soutien et ma solidarité au peuple algérien. »

Les incendies ont particulièrement frappé les wilayas de Tizi Ouzou, Béjaïa, Skikda et Jijel, où les flammes ont dévoré des centaines d'hectares de forêts, contraignant certains habitants à se réfugier sur les plages pour fuir les flammes, dans un contexte de large élan de solidarité à travers le pays.

Le ministère de l'Intérieur algérien a officiellement annoncé le décès de 12 personnes à la suite des incendies, tandis que des rapports locaux ont fait état d'une possible hausse du bilan des victimes.

Les autorités ont attribué la rapidité de la propagation des flammes à la hausse des températures et à de forts vents, ce qui a accru la difficulté des opérations d'extinction et entravé l'intervention des avions de lutte contre les incendies.