Bien que le marché des transferts ait fermé ses portes dans les cinq grands championnats européens hier soir, mardi, les clubs ont toujours la possibilité de recruter des joueurs devenus libres, ce qui ouvre la porte à un certain nombre de grands noms pour trouver une nouvelle destination durant la période à venir.

La liste des joueurs actuellement disponibles compte des noms prestigieux dont la valeur marchande est estimée à plusieurs millions d'euros, mais leur recrutement ne coûtera aux clubs désireux de les enrôler aucune indemnité de transfert, ces joueurs étant désormais libres de tout engagement contractuel.

En tête de liste figure le Français Karim Benzema, ancien Ballon d'or, âgé de 38 ans, après avoir mis fin à son engagement avec le club saoudien d'Al-Hilal d'un commun accord entre les deux parties, sans que la prochaine étape de sa carrière ne soit encore clairement définie.

Sancho, le joueur à la plus grande valeur

Paul Pogba, champion du monde avec la France en 2018, est toujours disponible sur le marché des joueurs libres, après l'échec de sa tentative de relancer sa carrière avec Monaco.

L'Anglais Jadon Sancho figure également parmi les noms les plus en vue disponibles, après que le Borussia Dortmund a décidé de ne pas le conserver, devenant ainsi le joueur libre à la plus grande valeur marchande à l'heure actuelle, selon le site « Transfermarkt », avec une valeur de 18 millions d'euros.

La situation de Sancho sans club pourrait ne pas durer longtemps, compte tenu de la possibilité d'un transfert au Brésil, où son nom est associé au club de Palmeiras.

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Les clubs vont-ils bouger pour recruter ces joueurs ?

L'Autrichien David Alaba, âgé de 34 ans, cherche un nouveau club après son départ du Real Madrid, une situation identique à celle de son ancien coéquipier Dani Carvajal, l'une des légendes du club madrilène.

Quant à l'Algérien Riyad Mahrez, il se rapproche à son tour d'une nouvelle expérience, avec la possibilité de rejoindre un autre club saoudien, Al-Shabab.

La liste des joueurs de renom disponibles compte également un certain nombre d'anciennes stars de la Premier League, en tête desquelles l'ailier anglais Raheem Sterling et l'Ivoirien Wilfried Zaha, aux côtés des milieux de terrain Philippe Coutinho et Georginio Wijnaldum.

Parmi les défenseurs disponibles, se distingue le Portugais Diogo Leite, âgé de 26 ans, dont la valeur marchande s'élève à 12 millions d'euros selon Transfermarkt.

Le nom du joueur avait été associé au Paris Saint-Germain durant l'été 2025, et il a également été proposé à Marseille ces dernières semaines, mais il est toujours sans club à ce jour.

La liste des joueurs libres compte également un certain nombre de noms connus sur la scène européenne, tels que le milieu de terrain Yves Bissouma, l'ancien latéral gauche du Borussia Dortmund et du Bayern Munich Raphaël Guerreiro, ainsi que le joueur polyvalent Oleksandr Zinchenko, qui se remet actuellement d'une opération des ligaments du genou qu'il a subie en février.

L'Argentin Mauro Icardi, ancien attaquant du Paris Saint-Germain, figure aussi sur la liste des joueurs qui ne sont liés à aucun club, aux côtés du Français Anthony Martial, devenu disponible après une expérience infructueuse au Mexique.

La composition des meilleurs joueurs disponibles gratuitement

Gardien de but : Neto.

Ligne défensive : Dani Carvajal – Diogo Leite – David Alaba – Oleksandr Zinchenko.

Milieu de terrain : Paul Pogba – Yves Bissouma – Riyad Mahrez – Jadon Sancho.

Ligne offensive : Karim Benzema – Mauro Icardi.

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