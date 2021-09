Benzema, Griezmann et toutes les réactions après France - Finlande

Les Bleus se sont brillamment imposés face à la Filande cemardi soir. Retrouvez toutes les réactions des protagonistes.

Antoine Griezmann (attaquant de l’équipe de France sur TF1) : « Si c’est mon meilleur match en Bleu ? Il y en a eu d'autres. Mais je suis très heureux de ma performance et celle de l'équipe. On avait envie de cette victoire, montrer qu’on était solides et qu'on n’a pas tout perdu. Il y a eu un bon état d’esprit. On a tout donné sur le terrain, et on a essayé de faire mal devant. Ce qui a changé ? On a trouvé peut-être un système qui nous va mieux. A voir, c'est le coach qui décidera. Mais cette fois on a été costauds. On restait sur cinq nuls, ça commençait à faire long. Là, on gagne avec la manière. Egaler Platini ? Une immense fierté. Depuis que je suis là, depuis 2014, j'essaye d’apporter toujours le meilleur, que ça soit des buts, avec mon travail défensif ou offensif.

Karim Benzema (attaquant de l’équipe de France sur TF1) : « Il faut continuer et tenter. Ce soir, il y a eu du mouvement et c'est passé. Ma relation avec Grizou ? Oui, ça va mieux car y a eu les buts à la clé. C’est bénéfique on va essayer de continuer comme ça. L’accueil de Lyon ? Je m'y attendais, car moi et Lyon c'est une histoire d'amour. Je suis très content et fier. On avait besoin de supporters. C’est l'une des plus belles émotions, surtout qu'il y a eu la victoire et c'est très important pour nous ».

Didier Deschamps (sélectionneur de l’équipe de France sur TF1) : « C’est facile de dire qu’on a parlé entre les deux matches. Je fais ce que je pense être bien pour l’équipe de France. Même si on n’a pas tout bien fait, aujourd’hui, oui, il y avait plus de détermination. A partir de là, la qualité technique est là. Il y a eu la confiance retrouvée aussi. Et là on est plus proches du standing qui doit être le nôtre. Aujourd’hui, ça m’empêche de faire début des joueurs aussi. C’était un résultat très important pour nous ce soir, suite aux deux nuls, afin de pouvoir garder la main sur la qualification. Le boulot doit encore être fait en novembre. On a retrouvé le sourire, et il n’y a rien de tel. On n’est jamais restés aussi longtemps sans victoire. Ca peut arriver, avec un manque de réussite et d’efficacité. Il faut apprécier ce succès. »