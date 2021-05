Benzema-Giroud : la mise en garde de Deschamps

Didier Deschamps explique pourquoi il a décidé de sélectionner Karim Benzema pour l'Euro 2021.

Après avoir dévoilé sa liste des 26, Didier Deschamps a répondu aux questions de Nathalie Ianetta et Marie Portolano. Il s'est bien évidemment exprimé sur le retour de Karim Benzema en équipe de France.

Pourquoi maintenant ? : « Je n'ai pas la capacité, personne ne l'a, de revenir en arrière et de changer quoi que ce soit. Le plus important, c'est aujourd'hui et demain. Il y a eu des étapes importantes. Une très importante. On s'est vus. On a discuté longuement. Après cela, j'ai eu une longue réflexion, pour en arriver à prendre cette décision là aujourd'hui. Je ne vais pas dévoiler un mot de la discussion, ça nous regarde que tous les deux. J'en avais besoin, il en avait besoin. »

« J'ai déjà été confronté à des situations difficiles, j'ai toujours passé outre mon cas personnel. L'équipe de France ne m'appartient pas, même si j'ai bien conscience que la responsabilité que j'ai est importante, de par les choix que j'ai à faire », a ajouté le sélectionneur.

Sur la concurrence Benzema-Giroud : « Il y a toujours de la concurrence. Vous citez Giroud et Benzema, mais pendant plus de trois ans ils étaient ensemble. En faisant ce choix, c'est pour le bien de l'équipe de France, comme le fais à chaque fois. L'équipe de France est censée être meilleure avec Karim Benzema, mais pas du tout en éliminant Olivier Giroud. N'oubliez pas malgré tout que pendant des années l'équipe de France a obtenu de très bons résultats: vice-championne d'Europe, championne du monde. »

Sur les autres surprises avec les présences de Jules Koundé et Marcus Thuram : « Ce n'est pas ma fonction de faire des surprises. Thuram est déjà venu avec nous. Koundé aurait pu être avec nous au mois de mars, mais j'ai laissé l'option prioritaire aux Espoirs. Il fait une très belle saison avec le Séville FC. Il a cette capacité d'avoir une polyvalence, c'est-à-dire qu'il peut jouer dans la position axiale et aussi arrière droit. »

L'article continue ci-dessous

Sur l'absence d'Anthony Martial : « Un joueur était censé pouvoir être là, c'est Martial. Mais il n'est pas disponible. Il a des soucis physiques, comme d'autres joueurs ont pu en avoir ou en ont. »