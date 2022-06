Benzema futur Ballon d’Or ? Pour Zidane, il n’y a pas l’ombre d’un doute

Zinédine Zidane est convaincu que son ancien joueur va être couronné Ballon d’Or en octobre prochain.

La saison 2021/2022 est terminée. Dans quelques mois, France Football décernera son prestigieux trophée Ballon d’Or au meilleur footballeur de cette campagne. Etincelant avec le Real Madrid, Karim Benzema est considéré comme le grand favori pour aller chercher cette récompense pour la première fois de sa carrière.

KB9 a beaucoup de soutien, dont celui de son ancien coach Zinédine Zidane. Ce dernier lui accorde sa voix, tout en indiquant qu’il n’en a pas vraiment besoin vu qu’il a totalement marché sur la concurrence. « Ce n’est pas seulement moi qui dis qu’il faut le lui donner, c’est la terre entière ! C’est plus que le mériter », a confié ZZ à l’Equipe.

« Benzema est juste exceptionnel »

Benzema sort de la meilleure saison de sa carrière et Zidane affirme ne pas être surpris du tout parce qu’il a réalisé : « Elle ne m’étonne pas. C’est juste la continuité. Je savais qu’il était capable de ce qu’il fait. Il a été très bon tout le temps au Real. Le seul truc, là, c’est qu’il est juste exceptionnel ».

Zidane a enchainé en clamant qu’il se sent très proche de son compatriote et pas seulement parce qu’il l’a eu sous ses ordres pendant plusieurs saisons à Madrid : « Il y a de l’affection. Karim est comme le petit frère que je n’ai pas eu. Je suis le dernier de la famille (…) Notre relation est allée crescendo. On a appris à se connaître quand il est arrivé à Madrid, que j’étais conseiller du président puis second de Carlo (Ancelotti). Là, on se voit un peu moins. On s’envoie des messages. Mais il sait où je suis. Je sais où il est ».