Benzema en équipe de France, Moulin revient à la charge

Le candidat à la présidence de la FFF a clarifié ses propos sur un éventuel retour de Karim Benzema en Bleu.

Pour Michel Moulin, l'affaire Benzema est un immense gâchis. Pour rappel, la lutte pour la présidence de la FFF bat son plein.

L’élection tant attendue aura lieu samedi et Noël Le Graët, président sortant, garde l'avantage malgré les assauts de ses deux concurrentes, Frédéric Thiriez et Michel Moulin.

Ce dernier est revenu au microd e RMC sur ses propos controversés pour le Figaro il y a quelques semaines, concernant le cas Karim Benzema. "Sur la gestion de Karim Benzema, qui est un grand attaquant, Didier Deschamps, c'est un salarié de la FFF. Si au-dessus de lui, on lui dit de faire jouer Benzema, il doit le faire jouer".

Des propos qui avaient défrayé la chronique et sur lesquels le dirigeant est revenu pour apporter quelques précisions :

"Il faut un patron qui réunit les gens, assène-t-il pour RMC. Ce n’est pas à Deschamps de porter le cas Benzema sur ses épaules, c’est au patron. Moi, j’aurais aimé rencontrer M.Deschamps et M.Benzema pour donner une raison à pourquoi Karim Benzema ne joue pas en équipe de France. On ne l’a pas eue. Il aurait fallu se mettre à table pour trouver une solution. Karim Benzema est présumé innocent et, à mon avis, il va être blanchi. Qu’est-ce qu’on va dire six ans après, sans l’avoir sélectionné en équipe de France?"

"Je n’ai jamais dit que j’allais sélectionner Benzema, précise encore Moulin.mais que j’aimerais avoir une raison (de son absence), poursuit-il. Quand Diacre et Henry se disputent, ce n’est pas presse interposée. Je leur dirais: ‘vous faites du mal au football féminin, ou vous vous mettez dans le droit chemin ou je vous vire toutes les deux’. C’est ça un patron. Pour Benzema et Deschamps, j’aurais demandé: pourquoi et comment."

"Le point négatif que j’ai, que c’est que je ne suis pas politique, je suis football, explique-t-il. Je le dis avec mon cœur, parce que je le pense. J’adorerais que Teji Savanier soit en équipe de France pour distribuer des ballons à Benzema. Je ne vais pas le sélectionner mais j’aimerais le voir en équipe de France. J’ai le droit de parler comme ça, non?" De quoi inciter à la reflexion du côté de la FFF ?