Le gardien de but emblématique Iker Casillas a appelé Karim Benzema "Dieu" - ainsi que de nombreux autres titres positifs - alors qu'il réagissait avec véhémence au superbe triplé de l'attaquant du Real Madrid mercredi contre Chelsea en quart de finale de la Ligue des champions. Les joueurs du Real Madrid, anciens et actuels, étaient en admiration devant l'attaquant prolifique qui, presque à lui seul, a mis l'équipe en position de passer au tour suivant.

Et les supporters visiteurs sont restés tard à Stamford Bridge pour couvrir Benzema d'amour. "Qu'est-ce qui est différent chez Karim Benzema ? Son leadership. Il est plus un leader maintenant", a déclaré l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, aux journalistes. "Il se sent de plus en plus important chaque jour. Il est de mieux en mieux".

Casillas, un ancien coéquipier de l'attaquant, est allé beaucoup plus loin. Il a écrit sur Twitter : "K9 est Spiderman. K9 est Wolverine. K9 est le portier de cet immeuble. K9 est ton meilleur ami. K9 est ta grand-mère. K9 est le président des États-Unis. K9 est l'instructeur avec lequel tu fais ton saut en parachute. K9 est ton ange gardien. K9 est Dieu !" D'autres, dont le milieu de terrain Luka Modric, ont également réagi.

Les fans du Real Madrid présents à Stamford Bridge, quant à eux, ont chanté le nom de Benzema bien après le coup de sifflet final.