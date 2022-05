Benzema aurait aimé que Mbappé "réalise son rêve" en signant au Real

Karim Benzema s'est exprimé sur le choix de Kylian Mbappé de ne pas rejoindre le Real Madrid, le privant d'un duo qui promettait beaucoup.

Karim Benzema et Kylian Mbappé ne joueront pas ensemble en club la saison prochaine. En fin de contrat avec le PSG, ce dernier a en effet choisi de prolonger dans la capitale française plutôt que de s'engager avec un Real qui n'attendait que ça.

"On est de bons potes"

Une déception pour Karim Benzema, qui espérait recréer en club le duo aperçu depuis un an en sélection. Mais le capitaine merengue assure respecter une décision qui n'affectera pas ses relations avec le prodige de Bondy.

"J’aurais aimé qu’il puisse réaliser son rêve de jouer au Real Madrid, ensemble. Il a choisi le PSG, il faut respecter. Il est jeune, il a beaucoup de responsabilités sur lui", a concédé Benzema dans un entretien à Téléfoot, ce dimanche.

Avant de poursuivre : "C’est son choix à lui, c'est un joueur du PSG donc on prendra plaisir à jouer ensemble en sélection. Chacun fait les choix après le Real Madrid est le Real Madrid. Je ne suis pas déçu, je suis content et j'espère qu'il fera de bonnes choses. On est de bons potes, ça n’aura pas de conséquences sur notre relation."

"On a mérité car on n'a joué que des grosses équipes"

Déçu du choix de Mbappé, le Real a pu penser à autre chose samedi soir en remportant sa quatorzième Ligue des champions aux dépens de Liverpool, au stade de France.

"Ce sont des choses importantes de la vie. C'est toujours bien de gagner des Ligues des Champions, encore plus cette année et on l'a fait. On mérite car on a joué que des grosses équipes", poursuit Benzema.

"Il n'y a aucune chance ! Tu peux l'avoir une fois mais pas à chaque fois. On mérite notre victoire, on a fourni des efforts incroyables, on n'a jamais rien lâché. On est tous importants. Je dirai que c'est tout le monde. C'est un vrai groupe."