Manchester United n’est pas parvenu à battre Tottenham Hotspur samedi soir. L’équipe de Michael Carrick semblait se diriger vers sa deuxième victoire en championnat de la saison grâce à un but de Bryan Mbeumo, mais une réalisation tardive de Dominic Solanke a tout gâché : 1-1. Tottenham évoluait alors déjà à dix, après l’expulsion de Rodrigo Bentancur pour un coup de tête sur Luke Shaw.

Le début de match a été extrêmement laborieux pour l’équipe à domicile, en grande difficulté face au pressing haut de Tottenham. Cela a d’ailleurs débouché sur de belles opportunités : Dominic Solanke (arrêt de Senne Lammens) et Mohammed Kudus (de justesse à côté) n’ont pas su les convertir.

Le mauvais début de match de Manchester United a valu à l’équipe les sifflets nourris des supporters d’Old Trafford, qui exprimaient ainsi leur mécontentement. L’effet a été quasi nul, puisque l’équipe à domicile ne s’est en réalité procuré qu’une seule frappe par Amad Diallo avant la pause. Pendant ce temps, Conor Gallagher a de nouveau mis les réflexes de Lammens à l’épreuve.

Après la pause, le match s’est transformé en rude combat. Youri Tielemans a envoyé le ballon au fond des filets à la 56e minute, mais celui-ci était auparavant déjà totalement sorti du jeu, si bien que le but a été refusé. À la 73e minute, l’ouverture du score est finalement tombée.

Matheus Cunha est entré dans la surface et a préparé le but pour Mbeumo, qui a glissé le ballon à ras de terre au fond : 1-0. C’était le troisième but de l’attaquant cette saison.

Tottenham a ainsi soudainement dû partir à la poursuite du score, mais en infériorité numérique. Rodrigo Bentancur a tenté un tacle volant, provoquant la colère de Luke Shaw, qui a poussé son adversaire au sol avec frustration. Bentancur a alors réagi en donnant un coup de tête à Shaw. L’arbitre Stuart Attwell n’a pas eu d’autre choix que d’adresser un carton rouge à l’Uruguayen.

Dans les derniers instants, Tottenham a tout tenté pour arracher un résultat, avec succès. Sur un centre, Solanke a placé une splendide tête victorieuse : 1-1. Un point donc pour les Spurs, qui quittent ainsi la dernière place de Premier League. Manchester United est douzième.