Benoît Trémoulinas : "J'ai envie de rester dans le foot"

Quelques jours après avoir annoncé sa retraite, l'ancien bordelais de 33 ans a déclaré qu'il souhaitait rester dans le milieu du football.

Benoît Trémoulinas a officiellement annoncé sa retraite en fin de semaine dernière, après une saison et demie sans club et sans pouvoir jouer, en raison de blessures récurrentes.

L'ancien défenseur de 33 ans a confié à Bein Sports vouloir poursuivre dans le milieu du football, sans plus de précision. "Je vais essayer de capitaliser tout ce que le football m’a donné. J’ai envie de partager mon expérience, tout ce que j’ai pu vivre."

"Dans le football, il y a des hauts et des bas. Le football est l’un des plus beaux métiers du monde mais c’est aussi un combat de tous les jours pour rester au top, je suis bien placé pour le savoir."

Malgré tout, à la question de savoir quel poste il se voyait occuper à l'avenir, l'international français aux 5 sélections est resté très vague. "Pour l’instant c’est encore trop frais pour dire que je veux faire ça ou ça. J’ai quelques idées qui me trottent dans la tête mais il est encore trop tôt pour en parler."

Formé à Bordeaux puis passé par le Dinamo Kiev, Saint-Etienne et le FC Séville, Benoît Trémoulinas comptabilise 177 matches de Ligue (5 buts), un titre de champion de France avec Bordeaux, une Coupe de France et une Coupe de la ligue. Miné par les blessures, il avait quitté Séville - où il a également remporté deux Ligue Europa sous les ordres d'Unai Emery - durant l'été 2017 et n'avait plus retrouvé de club depuis.

"À un moment donné, il faut savoir dire stop" , a-t-il dit sur le plateau de J+1 sur Canal +. "Ma blessure au genou gauche s'est faite en mai 2016, je crois, en demi-finale de l'Europa League, contre le Chakhtar Donetsk. Et depuis, il y a eu trois opérations chirurgicales, des séances de kinésithérapie (...). Le combat était long, mais je suis fier de l'avoir mené, car il le fallait. Au moins, je termine sans regret, en ayant tout donné."

