Benjamin Pavard proche de signer au Bayern Munich ?

Le champion d'Allemagne en titre serait proche d'attirer dans ses filets le latéral droit du VFB Stuttgart. Un dossier datant de plusieurs mois.

Le dossier Benjamin Pavard serait proche de son dénouement. Deuxième de Bundesliga, le Bayern Munich prépare l'avenir est actif sur le mercato. Si le secteur offensif et notamment le poste d'ailier sera la priorité des Bavarois dans les prochains mois afin de remplacer Arjen Robben et Franck Ribéry, les dirigeants allemands ne délaissent pas les autres secteurs de jeu et ont déjà des pistes activées depuis bien longtemps.

À l'image de celle menant à Benjamin Pavard. L'été dernier déjà, le champion du monde 2018 était annoncé au Bayern Munich à l'été 2019, car Stuttgart ne souhaitait pas se séparer de l'international français après sa Coupe du monde réussie. Le dénouement de ce dossier se dessinerait à en croire les informations de L'Equipe. En effet, le quotidien français révèle que la piste menant à Benjamin Pavard serait relancé.

Le duo Pavard-Hernandez en Bavière ?

Le média français précise avant tout que la supposée réunion entre l’entourage du défenseur tricolore et le Barça, qui aurait été intéressé n’a jamais eu lieu. C’est bien le Bayern Munich qui serait en tête pole position parmi les prétendants pour l’ancien du LOSC, puisque les Allemands seraient tout simplement prêts à débourser les 35 millions d’euros correspondant à sa clause. Ils seraient même convaincus que Pavard les rejoindra un jour ou l’autre, et cela pourrait même être le cas durant le mercato hivernal, même si selon toute vraisemblance une arrivée l'été prochain reste la piste la plus probable. À ne pas rater La réponse très grossière de Ribéry aux critiques le visant : "N*quez vos mères"

De son côté, Stuttgart ne serait pas contre vendre son défenseur puisque le club allemand chercherait à se renforcer pour sortir de sa situation délicate au classement, notamment dans le secteur offensif, et forcément le Français est l'une des plus belles valeurs marchandes de l'équipe et sa vente permettrait de renflouer considérablement les caisses. Le champion du monde 2018 lui serait séduit par la possibilité de jouer au Bayern, où il aurait déjà des certitudes quant à son futur temps de jeu.

Toutes les parties seraient donc destinées à s'entendre dans ce dossier. Le Bayern Munich frapperait ainsi un grand coup d'autant plus que selon Marca, Lucas Hernandez serait lui aussi très proche de rejoindre le club bavarois. Autant dire que le champion d'Allemagne en titre aimerait de nouveau avoir un contingent français, comme dans le passé avec Ribéry ou encore le duo Lizarazu-Sagnol.