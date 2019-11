Benjamin Mendy : « J’ai changé beaucoup de choses dans ma vie »

Le défenseur français Benjamin Mendy a reconnu qu’il a dû modifier quelques habitudes pour éviter les blessures à répétition.

Benjamin Mendy enchaine actuellement les matches avec . Chose qu’il n’a pas pu trop faire auparavant en raison de nombreuses indisponibilités. L’arrière gauche a été diminué par des soucis physiques récurrents et aussi par quelques passages par le bloc opératoire.

Ces périodes ont été compliquées pour l’ancien marseillais, mais elles lui ont aussi servi. Pour revenir plus fort et aussi pour devenir plus professionnel dans son approche du métier. « Le sélectionneur dit souvent des choses pour notre bien. Et j'ai changé oui, a-t-il déclaré lors de l’émission Téléfoot sur TF1. J'ai changé beaucoup de choses. Aujourd’hui, J'ai un chef à domicile. Quand j'ai été opéré, j'ai été suivi par un entraineur personnel. C'est des choses qu'on est obligé de faire pour revenir au top niveau ».

Tout en avouant qu’il fait preuve de plus de rigueur désormais, Mendy réfute quand même l’idée que c’est son hygiène de vie qui a été la cause de ses blessures : « Ceux qui disent ça, je leurs réponds que ce sont plus les aléas du football ».

« Guardiola a toujours été avec moi »

Mendy a ensuite reconnu que rester loin des pelouses est toujours très dur à endurer, même pour quelqu’un qui sait positiver, rester de bonne humeur et blaguer avec ses partenaires : « Etre éloigné aussi longtemps des pelouses, c'est sûr que ce n'est pas facile. T'as l'impression d'être impuissant. »

Par ailleurs, le champion du monde a salué le rôle qu’a eu son coach en club, en l’occurrence Pep Guardiola, dans son retour en forme : « Il a toujours été avec moi, toujours en train de me booster et me conseiller ». Pour remercier son manager, Mendy compte notamment se donner à fond avec ses coéquipiers pour rattraper en tête du classement de la PL : « On ne lâchera rien. L'an passé, ils étaient à dix points devant nous. On a réussi à revenir, donc on va se battre jusqu'à la fin comme on sait le faire. »