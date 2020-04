Benjamin Mendy commence à prouver sa valeur à Guardiola et Manchester City

L'ancien défenseur de City, Sagna, affirme que l'arrière gauche français revient enfin à son meilleur niveau, après deux saisons gâchées.

Benjamin Mendy peut être aussi frustrant que drôle. C'est le genre de footballeur qui oublierait d'apporter ses chaussures lors de ses débuts en , à Amiens, à 17 ans, puis se rattraperait en empruntant une paire et en marquant un but.

Huit ans après sa première apparition, évoluant désormais à , le défenseur français a maintenant Pep Guardiola derrière lui pour essayer de calmer certaines de ses dérives, qui résument sa carrière jusqu'à présent.

Certains des incidents ont été amusants - comme quand il était à Barcelone pour un traitement, mais a fait semblant sur Instagram d'être à Hong Kong - mais Pep Guardiola a été choqué lorsqu'on lui a demandé si cela allait bien lors d'une conférence de presse.

Certains ont été potentiellement imprudents, comme quand il a entravé la ligne de touche, bien que touché au genou après une chirurgie du ligament croisé pour célébrer le vainqueur de Raheem Sterling contre avec le reste de ses coéquipiers.

Et certains ont été stupides, comme quand il était en retard pour l'entraînement après avoir assisté à un combat pour le titre mondial du boxeur Anthony Joshua, à Londres, la nuit précédente.

Mais aucun n'a été malveillant. Et Benjamin Mendy est une figure si divertissante et sympathique que Pep Guardiola apprécie sa capacité à aider son équipe à rester en contact, le Français parvenant merveilleusement bien à maintenir un lien dans le vestiaire pendant ses absences liées à des blessures.

Le patron du club lui a toutefois demandé de se calmer un peu, en particulier sur les réseaux sociaux, pour pouvoir se concentrer sur son football, l'international français ayant les capacités et le potentiel pour être l'un des meilleurs arrière gauche au monde.

Bacary Sagna a passé un an sous Pep Guardiola à l'Etihad Stadium, et il pense que Benjamin Mendy montre enfin la maturité tant attendue pour retrouver sa meilleure forme. Celle qui a convaincu Manchester City de payer 59 millions d'euros pour l'enrôler du côté de l'AS , il y a presque trois ans désormais.

"Eh bien, il est plus concentré maintenant, vous ne le voyez pas tellement sur les réseaux sociaux", a ainsi déclaré l'ancien défenseur de Manchester City, dans des propos accordés à Goal.

"Il a eu une grosse blessure dont il est très difficile de revenir, alors tout le monde l'a blâmé de ne pas être concentré. Mais après une blessure aussi importante, il faut au moins un an pour revenir à votre meilleur niveau et il revient maintenant au bon moment. Il devient plus fort et plus confiant. Et sa façon de bouger est plus fluide. Il va de mieux en mieux."

Il est vrai que Benjamin Mendy n'a pas eu la tâche facile depuis qu'il a rejoint City. Une grave blessure au ligament croisé du genou a anéanti la majorité de sa première saison, après des débuts brillants, durant lesquels il avait montré son talent pour aller de l'avant et compléter les attaques rapides des Skyblues.

Une autre blessure au genou a eu un impact supplémentaire sur sa deuxième saison et cela a conduit à des points d'interrogation pour savoir s'il parviendrait un jour à être le premier dans le couloir gauche.

Avant la crise actuelle, liée à la pandémie de coronavirus, il y avait des signes qui laissaient penser que le joueur de 25 ans commençait vraiment à se plaire dans le système Guardiola, comme lors de l'impressionnante victoire 2-1 contre le au Santiago Bernabeu, quand il avait trouvé un équilibre raisonnable entre entreprise et retenue pour aider City à décrocher une victoire mémorable.

Bacary Sagna dit que Pep Guardiola est très particulier sur ce qu'il attend de ses joueurs et que tout est travaillé sur le terrain d'entraînement avant les matchs.

"Vous devez être plus qu'un arrière, vous devez être un milieu de terrain et un sprinter aussi", a-t-il révélé. "Ce n'est pas si difficile, il suffit de se concentrer pendant l'entraînement car chaque fois qu'il vous demande de faire quelque chose et d'être à un certain point, vous devez être prêt".

"C'est comme jouer aux échecs. Il a le plan et vous devez respecter le plan. Un seul joueur peut tuer le plan et vous ne voulez pas être ce joueur parce qu'il ne sera pas content. Il veut que vous soyez confiant et sans peur. Vous devez être très confiant lorsque vous jouez pour lui".

"Vous devez jouer son jeu et en tant qu'arrière, vous devez faire plus que simplement défendre. Vous devez aller de l'avant, vous devez avoir raison dans votre façon de défendre, et chaque fois que vous avez le ballon. Vous devez être très concentré sur ce qu'il veut".

Benjamin Mendy y parvient. À certains égards, la crise qui frappe le football et le monde entier n'aurait pas pu arriver à un pire moment pour lui, tant il commençait à prouver sa vraie valeur sur le terrain.

Mais avec les joueurs isolés les uns des autres et gardant le contact via l'application HouseParty, c'est aussi un rappel que, bien qu'il se soit un peu calmé, son optimisme enthousiaste sera inestimable pour maintenir l'esprit et l'unité dans l'équipe de Pep Guardiola quand la vie reviendra, enfin, à la normale.