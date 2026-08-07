Josip Sutalo semble vivre ses dernières semaines à l’Ajax. Selon le média croate Sportske Novosti, le défenseur de 26 ans dispose pas moins de trois offres.

Après trois saisons décevantes à Amsterdam, Sutalo est ouvert à un départ. Les clubs intéressés doivent toutefois d’abord parvenir à un accord avec l’Ajax.

On n’en est pas encore là. Selon les informations croates, l’Ajax réclame environ 15 millions d’euros pour Sutalo.

Benfica est cité comme l’un des trois clubs intéressés. Sutalo susciterait également l’intérêt de clubs de Premier League.

À Lisbonne, Sutalo peut devenir le successeur d’Antonio Silva. Il a été vendu à l’AFC Bournemouth pour 25 millions d’euros.

En 2023, l’Ajax avait déboursé pas moins de 20,5 millions d’euros à Dinamo Zagreb pour Sutalo. Entre-temps, la direction du club se contente d’une perte de plusieurs millions.

Sutalo n’est pas encore entré en jeu cette saison avec l’Ajax. Le défenseur central est revenu de la Coupe du monde avec quelques douleurs.