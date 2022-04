La hoérarchie a été respectée. Aorss qe Benfica défiait Liverpool en quarts de finale aller de la Ligue des champions, les Reds sont revenus en faisait une bonne opération.

On allais assister à l'ouverture du score après seulement 17 minutes dans cette partie, quand, sur corner, Konaté remportait son duel contre Everton dans la surface et piquait sa tête pour tromper Vlachodimos au ras du poteau droit.

Les Reds allaient doubler la mise peu après la demi-heure de jeu. Luis Diaz remisait ainsi de la tête dans la surface dans l'axe pour Mané qui achevait tranquillement l'action du droit à la droite de Vlachodimos.

Les locaux allaient ensuite réduire la marque en début de seconde période par l'entremise de Darwin Nunez en début de seconde période, lui qui ajustait Alisson du pied droit au sol.

Mais les Reds étaient bien supérieurs et le prouvaient avec un troisième but qui était l'oeuvre de Luis Diaz en fin de match, qui débordait Vlachodimos par la gauche et concluait dans le but vide.

3-1, score final, les Reds sont en forme et la marche était trop haute pour les Portugais.