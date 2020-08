Benfica Lisbonne-FC Porto : les chiffres à retenir avant la finale de la Coupe du Portugal

Ce samedi soir, à 21h45, Benfica affronte le FC Porto en finale de la Coupe du Portugal. Et voici quelques stats à retenir.

La « Taça de » existe depuis la saison 1938-1939 et est le recordman des victoires avec 26 succès pour 10 finales perdues. Le Sporting CP compte 17 trophées (12 finales perdues) et le en possède 16 (pour 14 finales perdues).

Ce samedi soir, ce sera la dixième finale entre Benfica et le FC Porto. Les Lisboètes se sont imposés huit fois (en 1953, 1959, 1964, 1980, 1981, 1985 et 2004) et Porto une fois (en 1958).

Traditionnellement, la finale de la Coupe du Portugal se dispute à l'Estádio Nacional do Jamor mais ce soir, elle se tiendra à l'Estádio Cidade de Coimbra. Cela n'était plus arrivé depuis 1983. Cette année-là, Benfica l'avait emporté 2-1 face au FC Porto qui jouait pourtant à domicile à l'Estádio das Antas !

Deux entraîneurs déjà sacrés chez les joueurs

La finale de ce soir opposera deux entraîneurs qui ont déjà remporté l'épreuve en tant que joueur. Le coach du Benfica, Nélson Veríssimo, avait été sacré en 2005 avec le Vitória Setúbal et Sergio Conceição, l'entraîneur de Porto, avait soulevé la coupe avec ce même club en 1998.

Ce soir, l'un des deux aura la chance d'être doublement primé et Sergio Conceição espère enfin vaincre le signe indien : il s'était incliné en finale en tant qu'entraîneur-adjoint (de Braga) en 2015 et en tant qu'entraîneur principal (de Porto) la saison dernière.