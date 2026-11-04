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La Ligue Europa à la télévision

Benfica - Lech Poznan : heure du coup d’envoi

Ligue Europa - Journée 4 5 nov. 2026 - 15:00 Estadio da Luz

Benfica - Lech Poznan en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Les faits marquants de la semaine : qu’ont fait Benfica et le Lech Poznan ?

Benfica aborde cette rencontre avec cinq victoires lors de ses cinq derniers matches officiels. Son résultat le plus récent est un succès 1-0 contre Alverca en Liga Portugal. Auparavant, Benfica avait battu le Celtic Glasgow 4-1 et l’Omonia Nicosie 4-1 à l’extérieur. L’équipe a inscrit 12 buts au total lors de ces cinq rencontres.

Le Lech Poznan a enregistré trois victoires, une défaite et un nul lors de ses cinq derniers matches officiels. Le club s’est récemment imposé 3-1 contre le Wisla Cracovie. En Ligue Europa, le Lech Poznan n’a pas fait mieux qu’un nul 1-1 face à Sunderland et, en Coupe de Pologne, il s’est incliné 0-1 contre le Siarka Tarnobrzeg.

Benfica - Lech Poznan : compositions d’équipe

Benfica - Lech Poznan : forme récente

Benfica - Lech Poznan : bilan des confrontations directes

Benfica - Lech Poznan : les classements