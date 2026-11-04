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Benfica - Lech Poznań : qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Benfica vs Lech Poznan
Benfica
Lech Poznan
Ligue Europa

En Ligue Europa, Benfica affronte le Lech Poznań. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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Benfica - Lech Poznan : heure du coup d’envoi

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Ligue Europa - Journée 4
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Benfica - Lech Poznan en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Les faits marquants de la semaine : qu’ont fait Benfica et le Lech Poznan ?

Benfica aborde cette rencontre avec cinq victoires lors de ses cinq derniers matches officiels. Son résultat le plus récent est un succès 1-0 contre Alverca en Liga Portugal. Auparavant, Benfica avait battu le Celtic Glasgow 4-1 et l’Omonia Nicosie 4-1 à l’extérieur. L’équipe a inscrit 12 buts au total lors de ces cinq rencontres.

Le Lech Poznan a enregistré trois victoires, une défaite et un nul lors de ses cinq derniers matches officiels. Le club s’est récemment imposé 3-1 contre le Wisla Cracovie. En Ligue Europa, le Lech Poznan n’a pas fait mieux qu’un nul 1-1 face à Sunderland et, en Coupe de Pologne, il s’est incliné 0-1 contre le Siarka Tarnobrzeg.

BEN

BEN - Forme

CEL
V4-1
OMO
V1-4
SC
V1-2
GV
V4-1
ALV
V1-0
But marqué (encaissé)
15/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
LCH

LCH - Forme

KKI
V6-1
SUN
N1-1
LEG
V1-2
SIA
D1-0
WIS
V3-1
But marqué (encaissé)
12/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Benfica - Lech Poznan : compositions d’équipe

Benfica vs Lech Poznan Équipes probables

Entraineur

  • Marco Silva

Benfica - Lech Poznan : forme récente

BEN

BEN - Forme

CEL
V4-1
OMO
V1-4
SC
V1-2
GV
V4-1
ALV
V1-0
But marqué (encaissé)
15/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
LCH

LCH - Forme

KKI
V6-1
SUN
N1-1
LEG
V1-2
SIA
D1-0
WIS
V3-1
But marqué (encaissé)
12/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Benfica - Lech Poznan : bilan des confrontations directes

Face à face

BenficaNulLech Poznan
2
0
0
Ligue Europa
Benfica badge
Benfica
BEN
4
Lech Poznan badge
Lech Poznan
LCH
0
FDM
Ligue Europa
Lech Poznan badge
Lech Poznan
LCH
2
Benfica badge
Benfica
BEN
4
FDM
8Buts marqués2
Matchs au-delà des 2.5 buts2/2
Les deux équipes ont marqué1/2

Benfica - Lech Poznan : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
431041+310
N
V
V
V
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
V
V
V
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
V
V
V
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
V
N
V
7
Juventus FCJuventus FCJUV
321093+67
N
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
N
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
N
V
V
10
AlkmaarAlkmaarAZ
320162+46
V
V
D
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
D
V
V
12
RennesRennesREN
413043+16
N
N
V
N
13
LyonLyonOL
320156-16
D
V
V
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
V
N
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
N
D
V
16
Sparta PragueSparta PragueSPP
311153+24
D
N
V
17
LevskiLevskiLES
31113304
V
N
D
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
D
V
N
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
D
N
20
NEC NimégueNEC NimégueNEC
311158-34
V
N
D
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
N
D
V
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
V
D
D
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
V
D
D
24
Milan ACMilan ACMIL
310245-13
D
V
D
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
V
D
D
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
D
D
V
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
D
V
D
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
D
D
V
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
301227-51
N
D
D
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
D
D
N
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
D
N
D
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
N
D
D
33
PlzenPlzenVPL
300327-50
D
D
D
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
D
D
D
35
CelticCelticCEL
300339-60
D
D
D
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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