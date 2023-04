Benfica – Inter Milan : l'étonnante statistique de Romelu Lukaku en Ligue des champions

Avec notre partenaire Opta Sports, découvrez les principaux chiffres à retenir après la victoire 2-0 de l'Inter Milan sur le terrain du Benfica.

● L'Inter Milan s'est qualifié lors de 5 des 6 dernières fois où il a remporté le match aller en phase à élimination directe de la Ligue des Champions. Leur dernière élimination dans cette situation remonte à 2006 (contre Villarreal en quarts de finale après une victoire 2-1 à l'aller).

● Benfica est resté muet lors d'un match de Ligue des Champions pour la première fois depuis le 23 novembre 2021 à Barcelone (0-0), mettant fin à une série de 13 matches avec au moins un but marqué dans la compétition.

Lukaku en mode "super sub"

● Romelu Lukaku a inscrit son 3e but en Ligue des Champions cette saison, tous après être entré en jeu. Aucun joueur n'a marqué plus de buts en sortie de banc que l'attaquant de l'Inter Milan en C1 2022-2023 (à égalité avec Mohamed Salah). Par ailleurs, Lukaku a tiré et inscrit ce soir son premier penalty en Ligue des Champions.

● Alessandro Bastoni a délivré sa 3e passe décisive en Ligue des Champions cette saison, plus que tout autre joueur de l'Inter. Il en avait délivré une à Nicolò Barella pour le seul autre but en C1 de ce dernier cette saison, déjà sur un centre (le 12 octobre contre le Barça).

● L'attaquant de l'Inter Milan Lautaro Martinez n'a pas touché le moindre ballon dans la surface adverse contre Benfica, c'est la première fois que ça lui arrive lors d'un match de Ligue des Champions où il a été titulaire (27e titularisation ce soir).

● Le défenseur de Benfica Alex Grimaldo a touché 9 ballons dans la surface adverse ce soir. Parmi les défenseurs, seul l'Intériste Denzel Dumfries a fait aussi bien cette saison (9 également contre le Viktoria Plzen le 13 septembre).

● Nicolò Barella a inscrit son premier but depuis 23 matchs toutes compétitions confondues, depuis sa réalisation contre la Sampdoria en Serie A en octobre.