Comment regarder Benfica - Famalicao avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

Liga Portugal - Journée 12 30 nov. 2026 - 15:15 Estadio da Luz

Benfica reçoit Famalicao à l’Estadio da Luz, à Lisbonne, pour un match de Liga Portugal.

L’équipe de Marco Silva occupe la deuxième place du classement et cherche à réagir après une lourde défaite en Europe. Elle s’est inclinée 4-0 sur le terrain du Viktoria Plzen en Ligue Europa le 26 novembre.

Ce résultat a mis fin à une série de quatre victoires consécutives de Benfica, toutes compétitions confondues. Durant cette période, le club a battu Torreense 3-1 en Coupe du Portugal et Estrela da Amadora 3-2 en championnat.

Famalicao arrive à Lisbonne à la 11e place sous la direction de Ricardo Silva. Ses derniers résultats sont irréguliers : une victoire 4-0 sur le terrain de Rio Ave a été suivie d’une défaite 3-0 à domicile contre Braga.

Famalicao a toutefois rebondi en battant Arouca 1-0 le 6 novembre et a fait preuve de résistance lors d’un match nul 2-2 contre Braga en Coupe de la Ligue.

Les deux équipes avaient fait match nul 2-2 lors de leur dernière confrontation en Liga Portugal, en mai. Famalicao peut espérer réaliser une nouvelle belle performance à la Luz.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre la rencontre.

Les informations officielles concernant la diffusion de Benfica - Famalicao ne sont pas encore disponibles. La chaîne TV et les modalités de diffusion en streaming seront indiquées dès leur confirmation.

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