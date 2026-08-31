Benfica, coup surprise : Echeverri proche d’un transfert en provenance de Manchester City. Il avait aussi été approché par l’AC Milan et la Fiorentina

Claudio Echeverr est prêt à repartir après une dernière saison partagée entre le Bayer Leverkusen et Girona. Le talentueux meneur de jeu argentin avait été sondé, au début du mercato, par l’AC Milan et la Fiorentina, mais il est désormais proche de débarquer dans le championnat portugais. Selon les informations de notre rédaction, El Diablito est proche de signer au Benfica. Il manque les derniers détails entre le club de Lisbonne et Manchester City pour une opération sous la forme d’un prêt avec option d’achat.