Benfica, coup Echeverri : accord total avec Manchester City, la formule de l’opération

Gros coup du Benfica : après 48 heures de négociations serrées, le président Manuel Rui Costa a trouvé un accord total avec Manchester City pour Claudio Echeverri. La volonté du joueur a été décisive, lui qui a toujours placé le Benfica en tête de sa liste malgré l’intérêt du Betis Séville, de Sheffield United et de River Plate.





Le milieu offensif argentin est actuellement en route pour Lisbonne afin de passer sa visite médicale avant la signature. L’opération s’est conclue sous la forme d’un prêt avec option d’achat.