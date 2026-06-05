Benfica cède déjà Sidny Lopes Cabral, milieu défensif originaire de Rotterdam, et réalise une plus-value après seulement six mois

Sidny Lopes Cabral quitte Benfica seulement six mois après son arrivée. Le latéral de 23 ans, sous contrat avec les Aigles jusqu’en 2030, poursuivra sa carrière à Trabzonspor.

Le club turc l’a officialisé jeudi sur ses canaux officiels. Ce départ lui permettra de se consacrer pleinement au Cap-Vert lors de la Coupe du monde.

Benfica réalise tout de même une modeste plus-value sur le joueur, recruté début 2023 pour 6 millions d’euros auprès d’Estrela Amadora, également pensionnaire de Liga Portugal.

Trabzonspor va débourser 7 millions d’euros pour le natif de Rotterdam. Au total, Lopes Cabral n’aura disputé que douze matchs sous les couleurs du club lisboète.

En mai, plusieurs clubs de l’Eredivisie s’étaient manifestés, mais le défenseur a finalement opté pour la Süper Lig.

À Trabzonspor, il ne croisera toutefois pas le gardien André Onana, lequel fait pour l’instant son retour à Manchester United.

Les dirigeants turcs souhaitent conserver le gardien spectaculaire, mais Onana espère obtenir une nouvelle chance sous les ordres de Michael Carrick.