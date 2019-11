Benfica, Bruno Lage : "Montrer notre force collective"

L'entraîneur de Benfica a insisté sur l'importance pour son équipe d'enfin s'imposer à l'extérieur sur la scène européenne.

espère rejouer un bien vilain tour à l'Olympique Lyonnais. Lors du match aller à Lisbonne, les Aigles ont surpris les Gones dès le début du match et ont ensuite réussi à l'emporter grâce à une bourde d'Anthony Lopes en fin de match. Dernier du groupe avec trois points, Benfica doit désormais performer à l'extérieur pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale. En conférence de presse, Bruno Lage a souligné l'importance de cette rencontre pour l'avenir européen du champion du en titre.

"Oui bien sur l'erreur est interdite ! Dans une compétition aussi courte, quatre équipes avec six matchs, celui qui perd les deux premiers ne peut plus perdre de points. C'était déjà dans cette position que nous étions lors du match précédent. Notre ambition, notre exigence et notre objectif, depuis le début de saison, est de réussir une à la hauteur de l'histoire du club", a déclaré le technicien portugais.

"Bien jouer et gagner"

"Nous allons tout faire pour gagner ce match. C'est vrai qu'il y a eu quelques matches depuis, nous avons constaté quelques évolutions dans l'animation offensive de notre adversaire, que les joueurs d'ailes cherchent plus la solution intérieure, mais nous devons montrer notre force collective pour gagner", a ajouté l'entraîneur de Benfica. Le technicien portugais est conscient que depuis le match aller, s'est relancé.

"Je m'attends à un match très compétitif, similaire à celui du match aller à la Luz, une équipe très compétente qui a changé d'entraîneur et a beaucoup évolué dans sa manière de jouer. Nous devons être à notre meilleur, avoir un bon jeu d’équipe, avec et sans ballon, pour gagner. Notre ambition et notre exigence est de bien jouer et de gagner. Il est vrai qu'entre-temps, quelques jours ont passé, certains matchs, les équipes ayant eu le temps de se préparer", a expliqué Bruno Lage.

"Nous avons ressenti quelques différences, pas beaucoup, notamment dans la dynamique offensive de notre adversaire. Ils ont récemment joué avec des ailiers à la recherche dans l'axe, qui occupe une position légèrement plus axiale, contrairement à ce qui était fait lors du match à Estádio da Luz. Mais, comme il est généralement organisé, il peut venir en 4-3-3 ou en 4-4-2. Ce sera un match dans lequel nous devrons montrer la force de notre collectif. C’est ce qui s’est passé lors du premier match et c’est ce que nous devons faire ici : être une équipe avec et sans ballon pour gagner, car c’est notre objectif, notre ambition et notre exigence", a conclu le Portugais.