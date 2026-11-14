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Medhi Benatia, ancien défenseur de la sélection marocaine passé en Italie par l’Udinese, la Roma et la Juventus, se confie dans un entretien accordé à Canal+. Parmi les anecdotes, l’une concerne la Juventus, Cristiano Ronaldo, Massimiliano Allegri et les mises au vert d’avant-match.

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Medhi Benatia, ancien défenseur de l’équipe nationale marocaine, raconte une anecdote sur son passage à la Juventus, un souvenir qui concerne Cristiano Ronaldo, Massimiliano Allegri et les mises au vert d’avant-match.

Benatia revient sur son passage à la Juventus (juillet 2016 - janvier 2019, avec deux titres de champion d’Italie, deux Coupes d’Italie et une Supercoupe) : « En 2018, Cristiano Ronaldo arrive. Il n’aime pas beaucoup les mises au vert, il n’y est pas habitué. Il me dit : ‹ Il n’y a pas moyen d’en parler un peu avec les Italiens, avec l’entraîneur ? › Je réponds : ‹ Si, bien sûr. On va essayer. › Alors, je vais voir Chiellini et je lui dis : ‹ Gio, il y a ce coéquipier qui n’apprécie pas beaucoup les mises au vert et tout le reste. › Il me dit : ‹ Pourquoi ? C’est lui qui te l’a dit ? › Je réponds : ‹ Oui, il est venu me voir. › Alors, avec Chiellini, nous allons parler à l’entraîneur (Allegri à l’époque) : ‹ Coach, il y a trois ou quatre joueurs, surtout parmi les grands joueurs, qui préféreraient, si possible, ne pas faire de mise au vert (rires, NDLR). › L’entraîneur répond : ‹ Ceux qui veulent faire la mise au vert la font, ceux qui ne veulent pas ne la font pas. › »

Le joueur né en 1987 se souvient ensuite de son transfert, en 2016, du Bayern Munich (où il a joué de 2014 à 2016) à la Juve : « Comme je voulais déjà partir dès la première année, j’ai demandé à m’en aller. Je voulais retourner en Italie. Il y avait la Juve, l’Inter et d’autres équipes. Je ne me sentais pas bien en Allemagne. Au bout de deux mois, j’ai dit à ma femme : ‹ Écoute, je ne sais pas si j’ai fait le bon choix en venant ici. À vrai dire, je ne me sentais pas à l’aise. L’Italie, c’est ma deuxième maison. › Alors je suis retourné en Italie et j’ai rejoint la Juve. Là, tu vois que la culture du travail et la discipline sont importantes. »