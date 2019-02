Rennes, Ben Arfa sanctionné pour ne pas s'être présenté à la mise au vert

Hatem Ben Arfa n'était pas présent face à l'OM. Son club l'a puni car il a faussé compagnie à ses partenaires lors de la mise au vert.

Hatem Ben Arfa aurait-il de nouveau cédé à ses vieux démons ? On peut le penser puisque l'absence de l'international français de la feuille du match face à l'Olympique de Marseille est due à une sanction interne.

Ben Arfa ne s'est pas présenté pour la mise au vert d'avant-match. Une décision qu'il a prise lui-même, sans demander l'aval du club. C'est ce qui a conduit le staff rennais, et à sa tête l'entraineur Julien Stéphan, de l'écarter du groupe et le priver donc de ce match face à son ancienne équipe. "Il ne s'est pas présenté hier à la mise au vert donc on a décidé avec l'institution - puisque personne n'est au-dessus de l'institution - de ne pas le convoquer pour le match d'aujourd'hui", a confié Stéphan dimanche, avant de préciser : "je l'ai eu au téléphone il s'est excusé donc ça va rentrer dans l'ordre très rapidement. Demain sera un autre jour".

Ben Arfa a fauté et c'est plutôt surprenant vu qu'il était dans une belle période à titre personnel, avec plusieurs titularisations consécutives et une prestation très convaincante jeudi dernier, et saluée de toutes parts, contre le Betis de Séville en Ligue Europa (3-1).

Même "si l'affaire est classé", cet épisode est tout sauf valorisant pour l'ancien parisien. Cette saison, il avait déjà provoqué le courroux de son entraineur chez les Rouge et Noir en se plaignant de ne pas trop jouer suite à son retour à la compétition. Sabri Lamouchi, le prédécesseur, n'avait pas cédé et le fait d'avoir tenu tête à la star de l'équipe aurait en partie provoqué son limogeage.

À noter que depuis qu'il a été nommé entraineur, Stéphan, lui, a systématiquement fait jouer Ben Arfa comme titulaire. La dernière fois que ce dernier avait démarré un match sur le banc c'était le 29 novembre contre Jablonec en Ligue Europa.

Sans son maitre à jouer, le Stade Rennais n'a pas été capable de se défaire de l'OM. Les Bretons se sont contentés d'un score de parité, alors qu'ils avaient pourtant ouvert le score dès la 7e minute de jeu.