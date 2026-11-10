L'Anglais Jude Bellingham, star du Real Madrid, a dévoilé une série de détails personnels et de situations vécues au cours de sa carrière, évoquant sa relation avec le Portugais José Mourinho, entraîneur du club merengue, sa vie dans la capitale espagnole, ainsi que son expérience avec l'équipe d'Angleterre lors de la Coupe du monde 2026.

Dans un entretien avec le magazine de mode britannique « Vogue », le joueur anglais a reconnu que les pressions auxquelles il a été soumis la saison dernière l'ont affecté négativement et l'ont poussé à demander de l'aide afin de mieux les gérer. Il est également revenu sur une anecdote amusante que lui a racontée Mourinho à propos de l'imitation de sa façon de porter ses chaussettes, et a parlé du soutien qu'il a reçu de David Beckham durant l'Euro 2024.

Bellingham dévoile les coulisses de son échange avec Mourinho

Bellingham a raconté une conversation qu'il a eue récemment avec José Mourinho, selon le quotidien espagnol « Marca », indiquant que l'entraîneur portugais lui a parlé de l'un des enfants qu'il avait vus durant son passage à la Roma, après avoir remarqué qu'il imitait l'habitude de porter des chaussettes trouées à l'arrière, l'une des marques de fabrique de la star du Real Madrid.

Bellingham a expliqué : « Mourinho m'a dit : lorsque j'entraînais la Roma il y a quelques années, j'ai vu l'un des enfants là-bas, à l'entraînement, qui avait fait trois trous à l'arrière de ses chaussettes. Mourinho s'est approché de lui et lui a demandé : pourquoi fais-tu ça ? Le joueur lui a répondu : Bellingham fait ça, il allège la pression sur son mollet. »

Il a ajouté : « Et Mourinho lui a dit : mon garçon, tu as neuf ans, tu n'as pas de mollet qui a besoin qu'on allège la pression dessus », en référence à la moquerie de l'entraîneur portugais face à la tentative du jeune joueur d'imiter Bellingham.

Jouer pour le Real Madrid, ce qu'il préfère dans la capitale espagnole

À propos de sa vie à Madrid, Bellingham n'a pas hésité lorsqu'on lui a demandé ce qui lui plaisait le plus dans la ville, répondant que jouer pour le Real Madrid était la chose la plus importante pour lui, tout en soulignant qu'il appréciait la vie dans la capitale espagnole, la diversité de ses ambiances et de ses couleurs.

Le joueur anglais a déclaré : « Jouer pour le Real Madrid », avant d'évoquer son attachement à la ville et au climat, ajoutant : « Même quand il pleut à Madrid, l'atmosphère est plus, je ne sais pas... élégante ? »

Bellingham a indiqué que sa grande notoriété l'obligeait à planifier les détails de sa vie quotidienne, même pour des choses simples comme aller boire un café, expliquant qu'il préférait généralement chercher des endroits dans les banlieues de la ville, loin de la foule.

Il a précisé : « On te reconnaîtra toujours, mais tu te sens plus en sécurité et tu ne seras pas épuisé. » Il a toutefois insisté en même temps sur son souci de se comporter avec les fans, en particulier les enfants, et de ne pas ignorer leurs demandes de photos.

Il a ajouté : « S'ils prennent une photo avec moi, ils seront très heureux, et ça ne me prendra que cinq secondes. »

Bellingham évoque son apprentissage de l'espagnol

La star du Real Madrid a abordé ses efforts pour apprendre la langue espagnole depuis son arrivée dans la capitale en 2023, expliquant qu'il avait passé cinq mois à l'étudier, car il ne voulait pas que sa capacité à communiquer avec les autres se limite aux mots « bonjour » et « merci ».

Bellingham a déclaré : « Je pense qu'une grande partie de la chose réside dans le fait d'avoir suffisamment confiance en soi pour commencer à parler. Tu sais que tu vas faire des erreurs, et que ton langage ne sera peut-être pas parfait, mais si les gens comprennent ce que tu veux dire, ils diront probablement : bravo pour ton effort. »

La Coupe du monde 2026, la meilleure expérience de sa carrière

À propos de sa participation avec l'équipe d'Angleterre à la Coupe du monde 2026, Bellingham a décrit le tournoi comme l'une des expériences les plus marquantes qu'il ait jamais vécues, notamment avec l'ambiance qui a accompagné le parcours de la sélection anglaise aux États-Unis d'Amérique et l'engouement des supporters qui se sont déplacés pour soutenir l'équipe.

Il a déclaré : « C'était peut-être la meilleure expérience que j'aie jamais vécue », ajoutant que le football était formidable, tout comme le fait d'être aux États-Unis et de voir les supporters anglais se déplacer pour soutenir la sélection et chanter la chanson « Wonderwall ».

Bellingham a indiqué qu'il avait abordé le tournoi avec un état d'esprit différent, après avoir pris la décision consciente de profiter de chaque instant, plutôt que de se concentrer uniquement sur les pressions liées à la compétition et à l'obtention de résultats.

Il a poursuivi : « Durant ma participation, j'ai pris la décision consciente d'en profiter. Cela n'arrive pas souvent, c'est quelque chose de rare. »

La pression de la saison dernière a poussé Bellingham à demander de l'aide

Le joueur du Real Madrid a parlé avec franchise des pressions auxquelles il a été soumis la saison dernière, affirmant qu'elles avaient affecté son état psychologique et l'avaient fait se sentir tendu et épuisé à certaines périodes, ce qui l'a poussé à franchir le pas de demander de l'aide afin de mieux gérer ces sentiments.

Bellingham a déclaré : « J'ai parfois senti, la saison dernière, que la pression m'épuisait et me rendait extrêmement tendu. »

Il a ajouté : « J'ai commencé à parler à quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à ce sujet, et sur la manière de gérer ces choses », expliquant qu'il avait encore du mal à se détacher mentalement du football, même après la fin des matches et des périodes de travail intenses.

Il a poursuivi : « Quand je rentre à la maison après avoir disputé quatre matches en 14 jours, tout ce que je veux, c'est récupérer suffisamment longtemps pour pouvoir aller me coucher une fois que c'est terminé. »

David Beckham soutient Bellingham lors de l'Euro 2024

Bellingham est revenu sur le soutien qu'il a reçu de David Beckham, ancienne star du Real Madrid et de l'équipe d'Angleterre, durant l'Euro 2024, à un moment où les premières prestations de la sélection anglaise avaient été largement critiquées, parallèlement à la propagation de rumeurs concernant l'ambiance dans le vestiaire.

Le joueur du Real Madrid a affirmé que les mots de Beckham avaient eu un impact important sur lui, non seulement en raison du contenu du message, mais aussi en raison de la personne qui le lui a transmis, compte tenu de son expérience passée dans la gestion des pressions, de la célébrité et du jeu au plus haut niveau.

Bellingham a déclaré : « Parfois, la valeur ne réside pas dans le message lui-même, mais dans la personne qui le transmet. Tu as à tes côtés quelqu'un qui comprend parfaitement ce qui se passe autour de toi. »

Le joueur anglais a conclu ses propos en insistant sur la façon dont il veut apparaître en dehors du rectangle vert, résumant sa relation avec la vie loin du football et des projecteurs en une seule phrase : « En dehors du terrain, je veux être un gentleman. »