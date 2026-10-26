Jude Bellingham, la star du Real Madrid, a adressé un message plein de défi après la victoire face au Barça dans le Clasico, soulignant que le succès dans la confrontation directe ne signifie pas que la lutte est terminée, alors que la course au titre de Liga se poursuit.

Bellingham a publié sur son compte Instagram un message bref dans lequel il a déclaré : « Nous avons gagné la bataille, mais la guerre continue. Hala Madrid ! ».

Le message de la star anglaise est intervenu après la victoire du Real Madrid sur le Barça sur le score de 2-1, dimanche, lors de la dixième journée de Liga, dans une rencontre qui a relancé la course en tête du classement.

Le Real Madrid a signé ce succès sur la pelouse du Barça après que Kylian Mbappé a inscrit le but de l'ouverture du score pour le club merengue, avant que Raphinha n'égalise pour le club catalan, puis l'attaquant français est revenu pour sceller la rencontre d'un deuxième but, offrant à son équipe trois points précieux.

La rencontre a été le théâtre d'une lutte acharnée entre les deux équipes, le Barça souhaitant exploiter les atouts du terrain et du public pour renforcer sa position en tête, face à la volonté du Real Madrid de réduire l'écart avec son rival traditionnel.

Cette victoire a représenté un bol d'air moral important pour le club merengue, qui a réussi à stopper le solide départ du Barça, tandis que le club catalan est sorti avec une défaite lourde de conséquences dans la course au titre.

Les positions des trois premières équipes n'ont pas changé à l'issue de la dixième journée, mais l'écart entre elles s'est réduit, enflammant la course en tête de la Liga.

Le Barça a conservé la première place avec 27 points, suivi de l'Atlético Madrid à la deuxième place avec 25 points, tandis que le Real Madrid est monté à 24 points à la troisième place, se retrouvant à seulement trois points de son rival catalan.











