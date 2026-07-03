Jude Bellingham, la star de l’équipe d’Angleterre, est en tête d’une liste de onze joueurs menacés par une suspension lors de la Coupe du monde.

Selon le journal « AS », le milieu de terrain devra faire preuve de prudence et éviter de recevoir un carton jaune lors du match des huitièmes de finale afin de ne pas manquer les quarts de finale, en cas de qualification des Three Lions.

Le milieu de terrain anglais Jude Bellingham, l’un des joueurs les plus en vue de la compétition, figure en tête de cette liste, aux côtés du Brésilien Casemiro et du Portugais Rúben Dias.

Tous trois ont déjà écopé d’un avertissement au premier tour, ce qui signifie qu’une nouvelle sanction en huitièmes les priverait d’un éventuel quart de finale.

Quant à l’Américain Folarin Balogun, actuellement suspendu après un carton rouge, il retrouverait sa place en quarts de finale en cas de qualification des États-Unis.

Outre Bellingham, Casemiro et Díaz, la liste comprend le Brésilien Danilo, le duo canadien Sigurdsson et Nathan, le Marocain Issa Diop, le Belge Brandon Mechele, le Norvégien Antonio Nusa ainsi que les Paraguayens Andrés Cubas et Matías Galarza.