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Jude Bellingham, star du Real Madrid, a révélé le secret de la capacité de son équipe à revenir au score après avoir été menée lors de plusieurs matchs de Ligue des champions cette saison.

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Mené 1-0 ce soir face au PSV Eindhoven, le Real Madrid a répondu en inscrivant cinq buts pour finalement s'imposer 5-1.

Bellingham a inscrit le deuxième but à la 60e minute de superbe manière, en contrôlant le ballon de façon remarquable avant de frapper au but, signant une réalisation largement saluée.

Bellingham a déclaré à la chaîne « Real Madrid » : « C'est important, car cela représente trois points de plus. Nous ne voulons pas passer par les barrages pour nous qualifier pour le tour suivant, et pour y parvenir, nous devons gagner. »

Il a poursuivi : « La première période a été difficile, parce que le PSV Eindhoven possède de très bons joueurs. Mais le niveau du Real Madrid a été bien supérieur en seconde période. »

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Interrogée sur la clé du succès en seconde période, la star anglaise a expliqué : « Je pense que le secret, c'est que nous avons mieux joué parce que nous avons bien fait les choses simples. Tout le monde sait que nous avons beaucoup de très bons joueurs qui livrent des performances remarquables, mais parfois, il est plus important de bien faire les choses simples. C'est pour ça que nous avons gagné. »

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À propos de ce qu'il a ressenti après ce superbe but, il a déclaré : « Je n'ai pas la moindre idée de ce que j'ai fait, mais je ne sais pas, le ballon était bien placé, j'ai pensé à frapper, je l'ai fait et c'est rentré. »

Quand on lui a demandé comment il expliquait trois « remontadas » en cinq matchs de Ligue des champions, il a répondu : « La personnalité, la mentalité et les mots de l'entraîneur à la mi-temps. C'est un ensemble de facteurs réunis. Mais il serait bon pour nous de gagner avec assurance, et c'est pourquoi nous devons encore progresser. »

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Il a également salué le Bernabéu : « Les supporters sont fantastiques, comme d'habitude. La première période a été difficile, et il est facile pour le public de se laisser gagner par le négatif, mais quand il est positif, l'équipe joue beaucoup mieux. C'est pour cela que nous avons besoin de ce soutien à chaque match, de la part de chaque joueur. Et je suis certain que nous allons gagner. »

Nouvelle remontada en Ligue des champions

Le Real Madrid a signé une nouvelle remontada : le PSV Eindhoven avait ouvert le score à la 32e minute par son capitaine Ivan Perišić, mais le Real Madrid a égalisé à la 50e minute grâce à son capitaine, lui aussi, Fede Valverde.

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Jude Bellingham a ensuite donné l'avantage au Real Madrid pour la première fois du match en inscrivant le deuxième but à la 60e minute, avant que Kylian Mbappé ne creuse l'écart pour le club espagnol avec un troisième but à la 64e minute. L'équipe a ainsi marqué trois buts en moins d'un quart d'heure.

Mbappé a inscrit le quatrième but à la 84e minute, puis Vinícius Júnior a signé le cinquième à la 87e minute.

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Le Real Madrid occupe seul la tête du classement de la Ligue des champions avec un sans-faute, soit 15 points en 5 matchs, tandis que le PSV Eindhoven reste bloqué à 4 points, à la 28e place.

Le Real Madrid a poursuivi sa série en Ligue des champions avec une cinquième victoire consécutive. C'est la quatrième fois de l'histoire du club qu'il remporte ses cinq premiers matchs dans la compétition, après les saisons 2011-2012, 2014-2015 et 2023-2024. Lors de chacune de ces trois précédentes occasions, il a atteint au moins les demi-finales, et il a remporté le titre la dernière fois.