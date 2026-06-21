Bellingham explique ce qui le touche profondément lorsqu’il écoute l’hymne national anglais

Jude Bellingham, star du Real Madrid et pilier de l’équipe d’Angleterre, a confié la raison profonde de l’émotion qui le submerge à chaque fois qu’il entonne l’hymne national avant les rencontres des « Three Lions ».

Le milieu de terrain de 22 ans s’est distingué mercredi dernier lors du premier match de son pays dans cette Coupe du monde, lorsque l’Angleterre a dominé la Croatie 4-2. Bellingham a ouvert le score dès le début de la seconde période, portant à 49 le nombre de ses sélections malgré son jeune âge.

À la veille du match très attendu de mardi contre le Ghana, le milieu de terrain a rappelé l’importance de porter le maillot de l’Angleterre et décrit ce qu’il ressent avant chaque rencontre, surtout pendant l’hymne national.

« Je considère que l’hymne national est le dernier moment pour se rappeler de ceux qui nous ont aidés à atteindre ce niveau et de ce que signifie être Anglais », a-t-il confié au Daily Mail.

Il a ajouté : « Je pense à mon grand-père, qui est décédé peu avant ma première sélection en équipe d’Angleterre. C’était un patriote dans l’âme, un Anglais pur et dur, capable de vous raconter en détail chaque guerre, chaque bataille, chaque roi et chaque reine. Je repense à lui à cet instant, juste avant le coup d’envoi, pendant l’hymne. »

Il poursuit : « Je pense aussi au reste de ma famille et aux sacrifices qu’elle a faits pour que j’en arrive là. Ma mère, mon père et mon frère Joe (qui évolue également au Borussia Dortmund) ont été essentiels, et mon frère m’a toujours soutenu. »

Cette Coupe du monde est sa quatrième grande compétition avec les Three Lions, un palmarès déjà riche en temps qu’international.

Malgré son jeune âge, le milieu de terrain fait partie des leaders du groupe entraîné par Thomas Tuchel. Interrogé par la Fédération internationale de football (FIFA), il a confié la responsabilité qu’il ressentait en portant le maillot de son pays.

Bellingham a ajouté : « Quand je franchis la ligne blanche avec ce maillot et le numéro 10 dans le dos, je donne tout. La Coupe du monde est le rêve de tout footballeur ; j’ai déjà vécu cette aventure, et je suis de retour pour aller encore plus loin. »

Ma responsabilité envers mon équipe et mon pays est de donner le maximum de moi-même. Mon parcours avec l’Angleterre s’est construit pas à pas. J’ai déjà porté le brassard de capitaine lors de matchs amicaux, signe que je suis sur la bonne voie. Je sais que je peux apporter ma pierre à l’édifice, que ce soit en tant que titulaire ou en entrant en jeu. Je comprends que d’autres joueurs méritent aussi leur chance, mais je me sens prêt à donner le maximum à l’équipe. »