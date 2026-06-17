Bellingham et Kane mènent l’équipe d’Angleterre, tandis que la Croatie s’appuie sur Luka Modrić

L'entraîneur allemand Thomas Tuchel, à la tête de l'équipe d'Angleterre, a dévoilé son onze de départ pour le match très attendu contre la Croatie, qui lancera la campagne des deux nations en Coupe du monde 2026.

Solide et équilibrée, la défense associe l’expérience de Konsa à la fougue de Stones, tandis qu’Elliot Anderson, aligné avec Rice et Bellingham, offre au milieu de terrain une rare flexibilité tactique.

En attaque, Harry Kane mène la ligne offensive, soutenu par la vitesse d’Anthony Gordon et de Noni Madueke sur les ailes.

Voici la composition détaillée :

Gardien : Jordan Pickford.

Défense : Ezri Konsa, Neco Williams, John Stones, Reece James.

Milieu de terrain : Declan Rice, Elliott Anderson et Jude Bellingham.

Attaque : Harry Kane – Anthony Gordon – Nonny Madueke.

Tuchel espère ainsi imposer le rythme des Three Lions et exploiter les transitions rapides, tout en s’appuyant sur la créativité de Jude Bellingham et sur la capacité de Kane à relier les lignes, face à une équipe croate très expérimentée dans les grandes compétitions.

De son côté, la Croatie a aligné le onze suivant :

Gardien : Dominik Livaković.

Défense : Josip Stanišić - Josko Gvardiol - Josip Sotaló - Luka Vuković.

Milieu : Luka Modrić, Mario Pašalić, Martin Baturina, Petar Šurga.

Attaque : Ivan Perišić - Petar Musa.