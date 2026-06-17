L'entraîneur allemand Thomas Tuchel, à la tête de l'équipe d'Angleterre, a dévoilé son onze de départ pour le match très attendu contre la Croatie, qui lancera la campagne des deux nations en Coupe du monde 2026.

Solide derrière, Tuchel aligne le duo central Consa-Stones pour verrouiller l’axe, tandis qu’Elliot Anderson, associé à Rice et Bellingham, offre une touche de souplesse au milieu.

En attaque, Harry Kane mène le secteur offensif, épaulé par la vitesse d’Anthony Gordon et de Noni Madueke sur les ailes.

Voici le onze de départ :

Gardien : Jordan Pickford.

Défense : Ezri Konsa, Neco Williams, John Stones, Reece James.

Milieu de terrain : Declan Rice, Elliott Anderson et Jude Bellingham.

Attaque : Harry Kane – Anthony Gordon – Nonny Madueke.

Tuchel espère ainsi imposer le rythme des Three Lions et exploiter les transitions rapides, tout en s’appuyant sur la créativité de Jude Bellingham et sur la capacité de Kane à relier les lignes, face à une équipe croate très expérimentée dans les grandes compétitions.

De leur côté, les Croates ont aligné le onze suivant :

Gardien : Dominik Livaković.

Défense : Josip Stanišić - Josko Gvardiol - Josip Sotaló - Luka Vuković.

Milieu de terrain : Luka Modrić, Mario Pašalić, Martin Baturina, Petar Šurgeć.

Attaque : Ivan Perišić - Petar Musa.