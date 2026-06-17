Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Bellingham et Kane mènent l’équipe d’Angleterre, tandis que la Croatie répond en s’appuyant sur Luka Modrić

Angleterre
Coupe du monde
Angleterre vs Croatie
Croatie
L. Modric
Angleterre
Croatie
É.-U.

Un affrontement intense…

L'entraîneur allemand Thomas Tuchel, à la tête de l'équipe d'Angleterre, a dévoilé son onze de départ pour le match très attendu contre la Croatie, qui lancera la campagne des deux nations en Coupe du monde 2026.

Solide derrière, Tuchel aligne le duo central Consa-Stones pour verrouiller l’axe, tandis qu’Elliot Anderson, associé à Rice et Bellingham, offre une touche de souplesse au milieu.

En attaque, Harry Kane mène le secteur offensif, épaulé par la vitesse d’Anthony Gordon et de Noni Madueke sur les ailes.

Voici le onze de départ :

Gardien : Jordan Pickford.

Coupe du monde
Angleterre crest
Angleterre
ANG
Ghana crest
Ghana
GHA
Coupe du monde
Panama crest
Panama
PAN
Croatie crest
Croatie
CRO

Défense : Ezri Konsa, Neco Williams, John Stones, Reece James.

Milieu de terrain : Declan Rice, Elliott Anderson et Jude Bellingham.

Attaque : Harry Kane – Anthony Gordon – Nonny Madueke.

Tuchel espère ainsi imposer le rythme des Three Lions et exploiter les transitions rapides, tout en s’appuyant sur la créativité de Jude Bellingham et sur la capacité de Kane à relier les lignes, face à une équipe croate très expérimentée dans les grandes compétitions.

De leur côté, les Croates ont aligné le onze suivant :

Gardien : Dominik Livaković. 

Défense : Josip Stanišić - Josko Gvardiol - Josip Sotaló - Luka Vuković.

Milieu de terrain : Luka Modrić, Mario Pašalić, Martin Baturina, Petar Šurgeć.

Attaque : Ivan Perišić - Petar Musa.

Publicité