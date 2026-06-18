Bellingham et Díaz… Un duel parallèle entre le Real Madrid et le Bayern lors de la Coupe du monde

Le Bayern Munich et le Real Madrid entretiennent une rivalité historique à la Coupe du monde 2026, portée par les performances exceptionnelles de leurs stars.

Le Bayern Munich aligne actuellement 18 joueurs dans la compétition, ce qui en fait le deuxième club le plus représenté (derrière Manchester City, qui en compte 19), tandis que le Real Madrid en aligne 12, après les arrivées récentes de Marc Cucurella et Bernardo Silva.

Jude Bellingham a d’ailleurs ouvert son compteur but avec l’Angleterre, offrant une victoire 4-2 face à la Croatie mercredi soir, lors du coup d’envoi du dernier groupe.

D’après les données du site français « Stats Foot », le jeune Anglais a inscrit le 82^e but de l’histoire des joueurs du Real Madrid en Coupe du monde, permettant ainsi au club madrilène d’égaler le Bayern Munich au rang des clubs dont les joueurs ont le plus marqué dans cette compétition.

Ce record n’a toutefois pas tenu longtemps : tôt ce jeudi matin, Luis Díaz a marqué pour la Colombie, offrant à son équipe une victoire 3-1 contre l’Ouzbékistan lors du dernier match de la première journée de la phase de groupes.

Ce succès éclaire redonne aussitôt l’avantage au Bayern Munich : le club allemand repasse en tête du classement avec 83 réalisations. Fort de sa large délégation dans le tournoi, le club bavarois pourrait encore alourdir son total dans les prochains jours.