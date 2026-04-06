« Bellingham en vedette »… Des questions épineuses tourmentent Arbeloa à quelques heures du match contre le Bayern Munich

L'inquiétude règne parmi les supporters du Real Madrid à l'approche du match contre le Bayern Munich, prévu demain mardi, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, alors que l'entraîneur Álvaro Arbeloa se trouve confronté à un véritable casse-tête.

Samedi, le Real Madrid a subi une défaite surprise face à son hôte, le Real Majorque, sur le score de 2-1, dans le cadre de la Liga.

Selon le journal « AS », la question qui se pose désormais au Real Madrid est la suivante : Bellingham est-il prêt à être titulaire ? Et si ce n'est pas le cas, qui le remplacera ?

Il a été absent pendant plusieurs semaines... Il a joué 20 minutes contre l'Atlético, et un peu plus d'une demi-heure contre Majorque, l'objectif étant qu'il retrouve progressivement sa condition physique.

Lors de la récente série de victoires, le milieu de terrain composé de Valverde, Thiago Petarč, Chouameni et Güler a livré une bonne performance, à l’exception des apparitions sporadiques de Camavinga.

Chacun de ces quatre joueurs possède des qualités qui lui permettent de conserver sa place dans le onze de départ... Un dilemme auquel Arbeloa sera confronté, si ce n'est lors du match aller, certainement lors des prochains matchs lorsqu'il voudra aligner Bellingham comme titulaire.

S'il est nécessaire de réintégrer progressivement Bellingham dans l'équipe après un mois et demi d'absence, le retour de Militão après quatre mois d'absence représente un casse-tête encore plus grand.

Pourtant, le défenseur central brésilien est revenu, après 118 jours, à un niveau impressionnant. Il a joué une demi-heure et a inscrit le but égalisateur d'une tête qui a ravivé les espoirs d'un retour.

Après une si longue absence, il semble risqué de penser qu'il sera titulaire contre le Bayern.

Même si Rüdiger et Höjlund ont fait leurs preuves en tant que duo de défenseurs centraux ces dernières semaines, la question reste posée concernant Militão : quand reviendra-t-il dans le onze de départ ?

Mais le poste le plus instable lors des derniers matchs a été celui d’arrière latéral. À droite, Arbeloa a alterné avec Arnold et Carvajal.

L'Anglais a joué à Majorque, comme lors du match contre Manchester City, tandis que pour Carvajal, c'est le derby qui a été le plus marquant.

À gauche, les trois joueurs en concurrence se sont relayés : Mendy, Fran García et Carreras.

Avec ces changements constants aux postes d'arrière latéral, Arbeloa va devoir faire face à un autre casse-tête : il devra choisir le duo qui jouera demain.

Arbeloa devra régler toutes ces questions et répondre aux questions épineuses dans les prochaines heures, avant le coup d'envoi de ce match européen qui ne s'annonce en aucun cas facile.

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