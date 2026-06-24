Une photo de Jude Bellingham se couvrant la bouche de la main lors du match de son équipe nationale, l'Angleterre, contre le Ghana, qui s'est soldé par un match nul et vierge mardi dernier, a suscité une vive polémique lors de la Coupe du monde 2026.

Le milieu de terrain anglais s’est retrouvé impliqué dans plusieurs face-à-face tendus avec les joueurs et le staff technique ghanéens ; toutefois, c’est l’un de ses gestes qui a relancé le débat sur l’application d’une des règles les plus controversées instaurées par la Fédération internationale de football (FIFA).

Les caméras, lors de la rencontre disputée à Boston, ont capté le joueur du Real Madrid en train de se couvrir la bouche alors qu’il échangeait quelques mots avec Jordan Ayew, l’attaquant ghanéen, comme le relate le journal Mundo Deportivo.

Ce geste a rappelé la sanction infligée quelques jours plus tôt à Miguel Almirón, expulsé d’un carton rouge direct lors de Paraguay-Turquie pour un comportement similaire.

Cette différence de traitement a suscité l’incompréhension au Paraguay : selon la presse locale, la Fédération paraguayenne de football envisagerait même de déposer une réclamation officielle auprès de la FIFA, estimant que les nouvelles règles ne sont pas appliquées de manière équitable entre les sélections.

Le 20 juin, Almirón est devenu le premier joueur de l’histoire de la Coupe du monde à être expulsé pour avoir enfreint cette règle.

Cette disposition, connue sous le nom de « loi Vinícius », vise à empêcher que d’éventuelles insultes ou propos discriminatoires échappent aux caméras et aux systèmes de vidéo-arbitrage (VAR).

Selon le règlement, tout joueur qui se couvre la bouche pour insulter un adversaire doit être expulsé sur-le-champ.

Cette disposition fait suite à un incident survenu en Ligue des champions entre Gianluca Prestiani (Benfica) et Vinícius Júnior (Real Madrid), qui a déclenché le protocole anti-racisme et relancé le débat sur la nécessité de contrôles plus stricts. d’où l’adoption de ce que l’on nomme désormais la « loi Vinícius ».